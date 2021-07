Nordis Group susține sportivii români la JO de la Tokyo

Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat în dezvoltarea de ansambluri hoteliere şi rezidenţiale de lux, îşi exprimă sprijinul şi admiraţia pentru cei 100 de sportivi de la 17 discipline care reprezintă România la Tokyo, cărora li se alătură 40 de antrenori.

Nordis Group încurajează sportivii români la cel mai renumit eveniment multisportiv internaţional, Jocurile Olimpice de la Tokyo, conform unui comunicat de presă, potrivit romaniatv.net.

Nordis Group susţine performanţa şi excelenţa în orice domeniu, iar cu ocazia celei mai renumite competiţii mondiale, a creat un mesaj special care reiterează valorile României şi dorinţa de a câştiga.

"Ţara noastră este aur/ Moştenirea noastră este aur/ Viitorul nostru este aur/ Stilul nostru de viaţă este aur/ Aurul este un succes de echipă/ Hai, România!” a fost mesajul difuzat pe unul dintre ecranele digitale din Shibuya, Tokyo, cea mai aglomerată intersecţie din lume.

Ce mesaj a transmis fondatorul Nordis Group

"Ce ne-a caracterizat în proiectele noastre a fost determinarea pentru a atinge cel mai înalt nivel al performanţei în domeniul nostru. Suntem încrezători în capacitatea sportivilor români de a câştiga în această în competiţie importantă şi tocmai de aceea vrem să le arătăm că suntem alături de ei. Credem cu tărie în disciplină şi în lecţiile de viaţă pe care le poţi învăţa din sport, iar sportivilor noştri le mulţumim pentru toate momentele în care ne aduc bucurie. Pentru Nordis este o onoare şi o bucurie în acelaşi timp să le fim alături, chiar şi de la mii de kilometri distanţă", a declarat Emanuel Poştoacă, fondator Nordis Group.

La ce discipline concurează România la JO de la Tokyo

Sportivii care reprezintă România la Jocurile Olimpice de la Tokyo concurează la înot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, baschet feminin 3×3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box, scrimă, triatlon, judo, tir cu arcul şi tenis.

Canotoarea Mădălina Bereş şi înotătorul Robert Glinţă au fost desemnaţi purtătorii de drapel ai echipei României.

Ana-Maria Popescu a spart gheața la Jocurile Olimpice de la Tokyo și a obținut prima medalie a României de la competiție.

„Oameni buni, am fost în finala olimpică! Am 37 de ani. Mă dor toate, credeţi-mă pe cuvânt, m-am chinuit. E cea mai chinuită şi cea mai muncită medalie. Aşa că nu-mi pasă de aurul care e la gâtul lui Sun acum. Îmi pasă de bucăţica asta de medalie pe care mi-am dorit-o pentru mine şi atâta tot şi o am. Asta e cel mai important, a declarat Ana-Maria Popescu după finală, la zona mixtă, potrivit Agerpres.

Ce spune Mihai Covaliu

„Ana a fost în mână azi, a întâlnit în finală o sportivă pe care o cunoştea foarte bine, o putea învinge şi azi, aşa cum a mai făcut-o. Dar chinezoaica a fost doar un pic mai rapidă decât Ana şi din păcate s-a terminat aşa. O zi extraordinară, o zi în care Ana a fost extraordinară, incredibilă, a tras extraordinar în finală.

Din păcate, a pierdut la această tuşă pe care nici nu ştiu cum să o numesc. O tuşă care nu ar trebui să existe. Dar aşa este regulamentul, este o tuşă pe care poţi să o dai sau să o primeşti. În seara asta această tuşă a fost a chinezoaicei. Să ne bucurăm pentru că este o medalie de argint pentru Ana, pentru România. Ana a deschis uşa, a spart gheaţa şi sper ca de mâine să vină mai multe medalii pentru România", a declarat preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, potrivit Agerpres.

„Sper ca de data asta să fie suficient, să nu mai fie ca data trecută când am pierdut aurul. Sper ca de data asta să fie mai bine şi să asigure un buget de bun simţ pentru viitorul scrimei româneşti”, a declarat Ana-Maria Popescu la TVR.

Covaliu a comentat ieşirea nervoasă de mai sus, când sportiva a spus că speră ca această medalie să fie suficientă, să poată asigura un buget de bun simţ scrimei româneşti: „Trebuie să înţelegem foarte clar că nu putem ajunge în astfel de momente, fără a avea în spatele nostru muncă, dar nu numai muncă. Ana este vârful muntelui, dar sunt foarte mulţi oameni care o susţin pe ea, de aceea trebuie să ştim că avem nevoie de susţinere, de continuitate. Este un argint strălucitor cât un aur. În spate este foarte multă muncă, sacrificii, pentru o zi, pentru o tuşă".

Rezultat final

Scrimera română Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint în proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sâmbătă, după ce a fost învinsă în finală de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin tuşa de aur.