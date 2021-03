Noile modele Tesla nu au schimbător de viteze. Mașina „știe” direcția dorită de șofer

Conform The Verge, Tesla, la fel ca mașinile cu cutie automată de viteză, avea un schimbător care permitea șoferului să schimbe între parcare (P), marșarier (R), liber (N) și drive (D). Acum, compania încearcă să automatizeze acest proces de schimbare a vitezelor, însă va exista și o opțiune de urgență, pe ecranul tactil.

În loc ca butoanele P R N D să fie înlocuite cu butoane pe ecran, Tesla a decis să permită șoferilor să apese și să gliseze o iconiță cu o mașină din partea stângă a ecranului. „Mașina poate ghici direcția dorită bazându-se pe obstacolele pe care le vede, context și navigație”, a transmis Elon Musk, pe Twitter, în ianuarie. „După ce conduci fără schimbător câteva zile, e foarte enervant să revii înapoi!”.

Ok, so this is how u change gears on the new S/X ????????@elonmusk @tesla pic.twitter.com/dXtsSzQBAS