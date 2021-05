Noi imagini de la nunta lui Dani Oțil. ”Accept toate răutățile!” Și Răzvan Simion are un mesaj

După ce au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decis să se căsătorească.

Vedeta de la Antena și modelul Gabriela Prisăcariu, care va deveni mamă în luna august, au decis să facă nunta înainte de a veni pe lume primul lor copil. Cei care i-au cununat sunt Roxana Ionescu și partenerul ei de viață. Cei doi au venit tocmai de la Timișoara pentru a lua parte la cununia civilă dintre cele două vedete.

Cel care a gătit preparatele pentru eveniment a fost chef Nicolai Tand, bunul prieten și colegul lui Dani Oțil de la Antena 1. A fost un eveniment restrâns la care au participat cele mai importante persoane din viața lor: membrii familiei și prietenii apropiați. Răzvan Simion și iubita Daliana Răducan, Ramona Olaru, Nicolai Tand, Florin Ristei și iubita, Mihai Bobonete și soția au fost doar câțiva dintre invitați.

Dani Oțil dăduse de înțeles că ar urma să facă nunta, însă, cum mereu e pus pe glume, nimeni nu l-a luat în serios. Într-o emisiune, matinalul a spus "Eu nu am naș din România, decât dacă vrea nea Gigi. La mulți ani, nea Gigi! Păi pe cine să pun, săracule, naș, ca pe tine te-a pus Miki și ce s-a întâmplat?", i-a spus Dani Oțil lui Răzvan Simion. „Pai nu e vina mea că ea nu a avut noroc de nași!", a răspuns atunci Răzvan Simion.

Gabriela Prisăcariu a spus, luni, într-un storie pe Instagram: „Gabriela Oțil mă numesc!”

Dani Oțil, primele declarații

„Accept toate răutățile, vă anunț că este tot așa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil, luni, în direct la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„A fost prima dată când m-au bătut pantofii la o nuntă. Nu am mai dansat de un an și jumătate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a completat și Răzvan Simion.

„Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a continuat Dani Oțil.





Noi imagini pe Instagram: