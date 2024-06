Noi atacuri ale rebelilor houthi din Yemen. CENTCOM a interceptat mai multe drone și rachete balistice anti-navă

Rebelii houthi din Yemen au lansat vineri mai multe drone și rachete anti-navă după atacurile americano-britanice asupra pozițiilor din diferite zone ale Yemenului, a transmis armata americană, potrivit AFP.

Comandamentul SUA pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a precizat într-un mesaj publicat pe rețeaua X (fosta platformă Twitter) că a interceptat patru drone lansate de houthi, trei în Marea Roșie și una în Golful Ader, și că o a cincea dronă s-a prăbușit în mare.

De asemenea, rebelii au lansat și două rachete balistice anti-navă, din Yemen spre Golful Aden, ”fără a provoca rănii sau daune” a mai menționat CENTCOM.

”S-a stabilit că aceste sisteme reprezentau o amenințare iminentă la adresa forțelor americane, a coaliției și a navelor comerciale din regiune.

Această acțiune a fost luată pentru a proteja libertatea de navigație și pentru a face apele internaționale mai sigure și mai sigure pentru navele americane, de coaliție și comerciale”, se mai arată în mesajul CENTCOM.

May 31 U.S. Central Command Update



At approximately 1:30 a.m. (Sanaa time) on May 31, Iranian-backed Houthis launched one uncrewed aerial system (UAS) from Houthi-controlled areas of Yemen into the Red Sea. The UAS crashed into the Red Sea with no injuries or damage reported by… pic.twitter.com/mb97HBkeac