Noaptea Muzeelor -  epicentrul va fi la Biblioteca Centrală Universitară Carol I

„Punctul de întâlnire va fi în Calea Victoriei nr. 88, la statuia Regelui Carol I, unde Cantus Mundi va susține în prima parte a serii un concert coral. În jurul orei 21:00, vă veți înălța vibrația interioară grație concertului extraordinar susținut de Fanfară – Muzica Reprezentativă a MApN sub bagheta Col. Aurel Gheorghiță și a armoniilor vocale oferite de Grupul psaltic TRONOS al Catedralei Patriarhale, dirijat de fondatorul acestuia, Arhid. Mihail Bucă. Acest concert va fi transmis live.”

Expoziția Bucureștiul Interbelic: La Vie Parisienne

Călătorind în timp, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” se va metamorfoza prin Expoziția Bucureștiul Interbelic: La Vie Parisienne. Reviste și cărți rare vor readuce parfumul nostalgic al Bucureștiului din secolul XX, iar Fundația Culturală „Remember Enescu” va contribui la crearea atmosferei unice a acelor timpuri printr-un recital de muzică clasică.

În urmă cu un deceniu, am înscris Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” în circuitul Noptea Europeană a Muzeelor, iar an de an ne-am străduit să creștem apetitul pentru educație și cultură de calitate. Conceptul propus anul acesta este legat de (re)amintirea și (re)cunoașterea valențelor francofone ale Bucureștiului din secolul trecut. Credem cu tărie că am fost inspirați când am gândit că se cuvine ca, în fața bibliotecii, acest concept să aibă un contrapunct oferit de două instituții cu veche tradiție în promovarea spiritualității românești, armata și biserica și suntem onorați că au dat curs invitației noastre - a declarat Mireille Rădoi, Director General B.C.U. „Carol I”.

Pe toată durata evenimentului, veți explora prin tururi ghidate fiecare încăpere a acestui lăcaș dedicat cunoașterii și veți descoperi farmecul acestei clădiri ce se dezvăluie prin arhitectura sa și patina vremurilor de altădată.

Despre parteneri

Grupul psaltic TRONOS al Catedralei Patriarhale este unul dintre cele mai cunoscute grupuri psaltice de la noi din ţară. A fost înființat în 1997, la inițiativa Arhid. Mihail Bucă și este format în special din tineri teologi pasionați de muzica psaltică bizantină. Grupul a fost numit "Tronos" de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2007.

Fanfară – Muzica reprezentativă a MApN a fost înființată cu peste o jumătate de veac în urmă, fiind o formaţie de referinţă în viaţa culturală a armatei şi a ţării. Aceasta poate interpreta creații ce acoperă genuri muzicale diverse, cum sunt: marșuri, suite, concerte, uverturi, simfonii, opere, jazz, muzică ușoară și folclor.

Fundația Culturală „Remember Enescu” este o organizație neguvernamentală, prezidată de doamna profesor Mihaela Tomescu și creată cu scopul de a realiza programe culturale (recitaluri, concerte, gale), prin care să promoveze tinerii muzicieni în circuitul muzical profesionist.

Cantus Mundi este primul program național de integrare socială prin cânt coral destinat copiilor și tinerilor din România, finanțat de Guvernul României și creat în 2011 cu suportul membrilor Corului Madrigal” anunță un comunicat DC News.