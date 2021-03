Nike cheamă în instanță creatorii pantofilor sport „satanici”

Nike îi cheamă în instanță pe creatorii pantofilor satanici. Rapperul Lil Nas X împreună cu cooperativă de artă din Brooklyn, MSCHF, au creat o nouă pereche de încălțări sport „satanice”, care conțin în talpă un spațiu plin cu vopsea roșie și un strop de sânge uman. Sângele a fost donat de membrii cooperativei de artă. În total au fost scoase la vânzare 666 de perechi, fiecare costând 1.018 dolari.

Nike îi dă în judecată pe cei de la MSCHF pentru încălcarea drepturilor de autor, informează BBC. Lansarea pantofilor a coincis cu apariția noii melodii a rapperului, „Call me by your name”. În videoclipul melodiei, rapperul poartă o pereche creată de el în timp ce alunecă pe o bară de striptease din rai spre iad.

Nike a depus plângere la Curtea Districtuală din New York, precizând că noii pantofi nu sunt autorizați sau creați de companie.