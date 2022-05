Rectorul Academiei de Studii Economice a vorbit în cadrul conferinței DC News despre performanțele pe care le au studenții români plecați în străinătate, fiind bine pregătiți în țară și recrutați de instituții de învățământ și cercetare cu prestigiu.

”Sunt păreri, și le-am auzit chiar și în aceste vremuri, că absolvenții noștri nu sunt bine pregătiți. E fals! Se dă o bătălie pe ei, și pe cei de liceu, și pe absolvenții de studii superioare. Vedem cu toții că, foarte mulți dintre copiii noștri, după ce au mers la bursele Erasmus, sunt selectați și rămân acolo, lucrează, din păcate, în interesul bugetelor altor state, nu al nostru. Din păcate, este o pierdere de venit.

România, ”o rampă de lansare pentru alte țări”

Vestea bună este că totuși, așa cum simțim noi, încă mai avem copii care vor să învețe. Vom vedea ce se întâmplă și la admiterea din această vară. Cum contribuim noi, universitățile din România, la integrarea europeană a Moldovei și Ucrainei? Cred că am mai spus și anul trecut și revin asupra fraților noștri moldoveni. Ne-am manifestat dorința și am dori să îi consiliem, am fost în perioada de preaderare, chiar lucram într-un anumit guvern la acea vreme și știu că aveam câteva țări care ne consiliau la acea vreme. N-am văzut România să consilieze pe domeniile importante Republica Moldova în perioada de preaderare. Cred că puteam să îi învățăm să nu greșească, să nu facă greșelile pe care le-am făcut noi, acum nu știu dacă au fost multe sau puține, dar puteam să îi învățăm mult mai ușor, vorbind aceeași limbă.

Din analizele pe care le-am făcut noi, rezultă că suntem o rampă de lansare pentru alte țări, nu rămân prea mulți, nici din absolvenții din Moldova nu rămân prea mulți în România. Cei mai buni, după studiile noastre și avem chiar un chestionar după ridicarea diplomei, îi întrebăm unde și cum se duc. Vom face tot ce ține de noi. Sigur, asta e o frază pe care tot o folosim. Ne străduim să continuăm relațiile foarte bune și să îi primim cu brațele deschise și să avem și rezultate în acest sens”, a explicat rector prof. Nicolae Istudor în cadrul conferinței ”Rolul învățământului superior românesc în Spațiul European al Învățământului Superior și Cercetării Științifice”.

