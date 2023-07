Nicolae Ciucă, despre proiectul ”România Educată”: Investiţiile în educaţie reprezintă cheia pentru un viitor mai bun pentru țara noastră

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a declarat, miercuri, că semnarea contractelor de finanţare de un miliard de euro din PNRR pentru dotarea şcolilor din România este un moment fără precedent, menţionând că este clar că educaţia şi sănătatea sunt priorităţile zero ale României, iar investiţiile în educaţie reprezintă cheia pentru un viitor mai bun pentru ţara noastră.

'Ne aflăm astăzi în faţa unui moment fără precedent: semnarea contractelor de finanţare pentru cea mai mare investiţie în educaţie de până acum, aşa cum s-a precizat, de peste un miliard de euro din PNRR, pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a şcolilor din România', a declarat preşedintele Senatului.

Nicolae Ciucă, despre proiectul ”România Educată”

'Proiectul de ţară 'România educată' a fost iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis, în anul 2016. E un proiect extrem de ambiţios care şi-a propus să producă o schimbare profundă în sistemul de educaţie românesc, cu scopul final de a oferi tuturor copiilor şansa de a avea educaţie şi o viaţă mai bună.

România educată a pornit de la premisa ca toţi copiii să aibă acces la o educaţie de calitate. Educaţia este un drept fundamental al omului şi este esenţială pentru o societate democratică şi prosperă, educaţia este piatra de temelie pe care se construiesc toate celelalte aspecte ale vieţii noastre', a afirmat Ciucă, la ceremonia de la Palatul Victoria de semnare a contractelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul de proiecte 'Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitare şi a unităţilor conexe'.

Peste 5.600 de unităţi vor fi dotate cu laboratoare de informatică şi de ştiinţe, cu cabinete şcolare noi, ateliere de practică şi cu echipamente IT

El a subliniat că, în ultimele luni, România educată prinde forme concrete şi prin semnarea acestor contracte de finanţare.

'Adoptarea de către Parlament şi promulgarea de către preşedinte a celor două legi ale Educaţiei au creat cadrul normativ de desfăşurare a procesului educaţional.

Prin semnarea acestor contracte de finanţare astăzi, peste 5.600 de unităţi vor fi dotate cu laboratoare de informatică şi de ştiinţe, cu cabinete şcolare noi, ateliere de practică şi cu echipamente IT.

Altfel spus: elevii din aceste şcoli vor beneficia de cele mai bune condiţii pentru a-şi desfăşura activitatea educaţională. Este important de precizat că unităţile de învăţământ vizate spre a fi modernizate se află atât în mediul rural, cât şi în cel urban, fondurile sunt disponibile inclusiv pentru învăţământ profesional şi tehnic, iar echipamentele vor putea fi folosite şi în activităţile extraşcolare', a adăugat Nicolae Ciucă.

Preşedintele Senatului a menţionat că aceste fonduri vor fi acordate cu prioritate şcolilor din zonele defavorizate.

'Este extrem de important să ne asigurăm că toţi copiii din ţara noastră beneficiază de condiţii optime şi că reducem disparităţile dintre rural şi urban', a mai spus Ciucă.

Potrivit acestuia, în mandatul său de premier a discutat toate aspectele care au vizat îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din PNRR pentru atragerea acestor fonduri.

'Este clar că am considerat educaţia şi sănătatea ca fiind priorităţile zero ale României. Este clar că educaţia este cheia pentru un viitor mai bun pentru ţara noastră. Alocarea de fonduri pentru educaţie este o investiţie în noi înşine şi în viitorul nostru, investiţie care merită şi trebuie să fie făcută. Niciun ban nu trebuie precupeţit pentru viitorul copiilor noştri şi pentru viitorul societăţii noastre şi aşa am înţeles la nivelul coaliţiei că trebuie să procedăm pentru a putea să fim în măsură să demarăm aceste proiecte', a mai spus Nicolae Ciucă, potrivit Agerpres.

