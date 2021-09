Negrescu: A început un nou an școlar, mai nepregătit ca niciodată. Mari diferențele între România și celelalte state europene

Europarlamentarul Victor Negrescu trage un semnal de alarmă cu privire la condiţiile în care a început noul an şcolar.

"A început un nou an școlar, mai nepregătit ca niciodată, în timp ce perspectiva închiderii școlilor în luna octombrie devine tot mai probabilă. În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Educație din Parlamentul European nu pot să nu remarc diferențele între România și celelalte state europene care, în mare lor majoritate, au dat startul anului școlar la început de lună conștienți de riscurile valului patru.

Deja mii de copii nu pot merge la școală din cauza pandemiei, iar digitalizarea educației, blocată de guvernanți, de fapt nu există. Investițiile centralizate în școli au întârziat, iar curricula a rămas învechită. Manualele noi promise, de fapt nu există. Chiar sâmbătă am discutat cu un director de liceu care mi-a spus că au primit doar 2 manuale noi per clasă. Soluții precum filtrele de aer, măștile, testele sau vaccinarea au fost tratate superficial.

Acum câteva luni scriam ministerului despre faptul că tinerii noștri învață în continuare din manuale în care România nu este în UE. Deși au promis că vor rezolva problema, și în scris și public, tocmai am postat un alt manual dintr-o clasă de a XI, pregătit a fi înmânat elevilor chiar la acest început de an.

Din păcate, în actualul climat economic multe familii întâmpină dificultăți financiare iar riscul de abandon școlar este în creștere. Toți copiii trebuie să aibă șansa la educație și asta am încercat să facem prin campania #PESteTotLaȘcoală.

Adevărații eroi ai acestui început de an sunt din nou profesorii, elevii și părinții, care prin implicare și multe eforturi fac, de cele mai multe ori, tot posibilul ca neajunsurile să nu se vadă. Le urez tuturor un an școlar reușit!", transmite europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

Protest al elevilor, în Piaţa Victoriei; cer generalizarea programului "Masa caldă" şi investiţii în şcoli

Câteva zeci de elevi au participat luni, în Piaţa Victoriei, la un protest organizat în contextul începerii noului an şcolar, iar printre doleanţele acestora figurează: acordarea de fonduri pentru reparaţii capitale în şcoli, generalizarea programului "Masa caldă", ore remediale şi consiliere şcolară accesibile tuturor elevilor.



Protestul a fost organizat de Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov. Pe şapte pancarte, aceştia au sintetizat principalele cerinţe:



- finanţare complementară pentru reparaţii capitale în şcoli;

- "Masa caldă" în toate şcolile din România;

- ore remediale pentru toţi elevii: clasele primare, gimnaziu şi liceu;

- consiliere şcolară accesibilă tuturor elevilor şi finanţată adecvat;

- burse şcolare diferenţiate pe categorii şi legate de salariul minim;

- transport gratuit judeţean pentru elevi;

- planuri cadru noi şi materiale educaţionale pentru elevii din 2021, nu cei din 2009.



De asemenea, elevii prezenţi au purtat bannere cu următoarele mesaje: "Ore remediale, reparaţii capitale, masă caldă", "România needucată", "Vrem burse mărite".



Un tânăr cu portavoce a scandat critici la adresa sistemului de învăţământ, iar nemulţumirile sale au fost repetate de către elevii prezenţi la protest.



"Vă bateţi joc de educaţie! Legea nu e opţională! Aţi îngropat educaţia! Educaţia este un drept, nu un privilegiu! Viitorul nostru contează! Educaţia este o investiţie, nu un cost! Suntem o generaţie de sacrificiu! Ministerul să ne vadă, facem orele în stradă!", au strigat aceştia.



Duminică, prin intermediul unui comunicat de presă, asociaţiile elevilor din Constanţa, Bacău, Bucureşti şi Ilfov, Maramureş, Mureş şi Vâlcea îi îndemnau pe elevii să iasă la protest, în Piaţa Victoriei.



"În contextul începerii anului şcolar 2021-2022, precum şi al observării scăderii constante a calităţii actului educaţional, creşterii ratei abandonului şcolar de la an la an, creşterii numărului de elevi absolvenţi ai clasei a VIII-a care nu se prezintă la Evaluarea Naţională şi creşterii numărului de elevi absolvenţi ai claselor a XII-a şi a XIII-a care nu susţin examenul de Bacalaureat, asociaţiile de elevi vor organiza un protest în prima zi de şcoală, luni, 13 septembrie, începând cu ora 13,00, în Piaţa Victoriei", preciza sursa citată de Agerpres.