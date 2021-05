Nazare: Am discutat cu UiPath să creăm un centru de excelenţă în finanţe

'Mai nou, am avut recent o discuţie cu UiPath, discutăm să creăm un centru de excelenţă în finanţe cu UiPath, am avut o discuţie foarte bună cu Daniel Dineş, inclusiv să reducem sarcina administrativă prin această identificare a modului în care roboţii pot să ajute astfel încât sarcinile administrative pentru diverse taskuri să fie scăzute', a declarat Alexandru Nazare.

MF a menţionat că produsele robotizate ale UiPath pot ajuta la automatizarea operaţiilor care în prezent se fac manual pentru declaraţii fiscale

'Aici este un avantaj competitiv enorm pe care îl avem. Aici vorbim de procese robotizate, adică tot ce înseamnă mutarea unui fişier sau operaţiuni manuale, pe calculator, care se fac pentru o anumită declaraţie, spre exemplu, toată această manualizare trebuie automatizată. Practic asta e esenţa succesului pentru UiPath şi avem sprijinul lor, o să continuăm discuţiile pentru operaţionalizarea acestor procese împreună cu ei şi cu cei care se ocupă de la Centrul Naţional de Informaţii Fiscale, dar mi s-a părut foarte deschis şi foarte dornic să ajute, şi în acelaşi timp şi noi să îl ajutăm, pentru că ei au un avanataj competitiv la nivel european', a menționat Alexandru Nazare.

UiPath, listată pe 21 aprilie la Bursa de la New York

UiPath a fost listată pe 21 aprilie la Bursa de la New York, fiind prima companie românească ce reuşeşte această performanţă, în urma unui IPO care a evaluat compania la 29 de miliarde de dolari. În 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat în România care a dobândit statutul de unicorn, adică a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Între timp, compania şi-a mutat sediul general în SUA.

Daniel Dines afirma în 2018, când UiPath depășise pragul de 1 miliard de dolari, că a dorit să renunțe într-un la companie. Primii clienți români au apărut abia în 2017.

La conferința de presă din 2018, când compania UiPath depășise pragul de 1 miliard de dolari și devenise un „unicorn”, Daniel Dines, actual cel mai bogat român din lume, spunea că nu a avut o strategie de început și chiar se gândise să renunțe la companie. „Cel mai interesant este că am făcut asta în 2 ani și jumătate, pornind de la o echipă de 10 oameni dintr-un apartament din București”, spunea în deschiderea conferinței de presă cofondatorul UiPath. Acesta a adăugat că ceea ce s-a întâmplat cu firma pornită din România este „unic”.

Secretul sunt oamenii

„Secretul din UiPath au fost oamenii din UiPath, asta a fost, noi nu avem o supertehnologie, nu ăsta este fundamentul. Ce s-a întâmplat aici a fost cultura companiei. Noi am construit UiPath uitându-ne în Silicon Valley, la ce se întâmplă acolo”, mai spunea Dines. „Noi (n.r. - cei doi cofondatori) am avut o discuție prin 2012, când ni se părea că ne ratăm cariera construind tehnologie și ne-am întrebat de ce facem asta. Ne-am dat un termen de 2 ani să construim cea mai bună tehnologie și am început să facem chestia aia pur și simplu pentru tehnologie. Am făcut o tehnologie foarte bună, dar care nu a avut niciun client practic. În 2013, noi ne uitam să tragem cortina. A fost un moment astral pentru noi, când am descoperit primul nostru client, o companie de BPO din India”, își amintea Daniel Dines (Vezi știrea aici)

