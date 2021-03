Nava blocată în canalul Suez. Turcia se folosește de caz pentru a detensiona relațiile cu Egiptul / FOTO

Fluidizarea traficului maritim în canalul Suez s-ar putea relua zilele următoare. Începând de vineri dimineață, nava gigantică Ever Green a rămas în pământ în aceeași poziție, remorcherele și dragele lucrând încă pentru a o elibera, potrivit furnizorului de servicii Canal Leth Agencies.

O echipă a companiei Boskalis, o firmă olandeză specializată în salvare din Țările de Jos, a început joi să lucreze cu autoritatea canalului. Eforturile de salvare s-au concentrat pe dragare pentru a îndepărta nisipul jurul portului arcului navei.

Turcia își poate trimite nava Nene Hatun pentru a ajuta la rezolvarea blocajului pe Canalul Suez, a declarat ministrul Transporturilor, Adil Karaismailoglu, pe fondul unei ameliorări a relațiilor diplomatice încordate pe care Ankara le are cu Cairo.

Autoritatea egipteană a canalului Suez a declarat că operațiunile de tragere pentru eliberarea navei de containere blocate vor fi reluate după finalizarea operațiunilor de dragare pentru îndepărtarea a până la 20.000 de metri cubi de nisip. Autoritățile au estimat că operațiunile de dragare au fost finalizate la aproximativ 87%, precizează AlJazeera.

