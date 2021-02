NASA pregătește X-57 Maxwell, primul avion complet electric / FOTO

NASA continuă cu proiectarea pieselor și a procesului de prototip până la activitatea X-57 Maxwell ca aeronavă integrată, cea mai recentă actualizare marchând o etapă semnificativă pentru program. Pentru acest pas de testare, X-57, denumit Mod 2, ar folosi un dispozitiv de susținere a bateriei, preluând energie de la o sursă masivă de înaltă tensiune.



NASA a declarat că echipajul va începe testul făcând verificări de tensiune redusă, verificând secvențele de pornire și oprire și verificând dacă cel mai recent software pentru controlul motorului pornește și reglează motoarele așa cum e de așteptat. Inginerii au renovat recent software-ul X-57 și alte componente. Ei au făcut îmbunătățirile pe baze experiențelor din testele anterioare efectuate de către contractorul principal al proiectului, Empirical Systems Aerospace (ESAero) din San Luis Obispo, California.

NASA is set to begin high voltage ground testing on our 1st all-electric X-plane, the X-57 Maxwell!

It will help pave the way for certification of future electric aircraft, & will demonstrate a 500% increase in efficiency w/ 0 inflight carbon emissions. https://t.co/V0dDR7bvj0 pic.twitter.com/mzmKxDKf5A