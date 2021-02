NASA, imagine uimitoare cu partea întunecată a Planetei Venus / FOTO

Potrivit agenției spațiale, Parker Solar Probe arată faptul că Venus, vecina Pământului, are o strălucire foarte mare. NASA a lansat nava spațială de dimensiuni auto în august 2018, ca prima misiune specială care se apropie de Soare. Agenția speră că sonda ar putea ajuta astronomii să înțeleagă vântul solar și furtunile electromagnetice care pot genera daune pe Pământ, precum întreruperea energiei electrice.

Totuși, de-a lungul timpului, mai multe imagini au circulat pe Facebook și Twitter. Articolul avea o legendă înșelătoare care susținea că imaginile sunt „singura fotografie clară făcută vreodată de pe suprafața lui Venus de nava spațială sovietică Venera 13.”

Deși fotografia a fost făcută oficial de Venera 13, un cercetător american a declarat pentru AFP că a îmbunătățit o imagine monocromă Venus făcută de Venera 13. El a spus că alți internauți au colorat fotografia după aceea.

The surface of Venus. @DonaldM38768041 worked with images of Venus' surface from the Soviet Venera landers. Here's one of his perspective projection mosaics from Venera 13, colored with a palette from filtered camera data. pic.twitter.com/7XUMwPmLqy

Venera 13 a fost o sondă spațială din Uniunea Sovietică care a fost trimisă pe Venus la 30 octombrie 1981. A fost prima care a trimis fotografii ale suprafeței lui Venus color. Cu toate acestea, fotografiile cu suprafața lui Venus sunt rare, mai ales pentru că este dificil să avenusezi un rover în regiune și să-i permiți să rămână pe sol mai mult de câteva ore deoarece atmosfera planetei este foarte fierbinte.

Potrivit NASA, Parker Solar Probe a făcut o imagine incredibilă a lui Venus în data 11 iulie 2020. Astfel, a ajutat cercetătorii să descopere ceva neașteptat despre pământ.

#ParkerSolarProbe captured this stunning view of Venus during its close flyby of the planet in July 2020. The image shows a bright rim around the planet’s edge, thought to be nightglow, and the dark shape of Aphrodite Terra, a highland on Venus' surface. https://t.co/ProKV6S8Hu pic.twitter.com/VEhHcird7M