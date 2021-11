Nadine, despre reîntoarcerea în România: Nu-mi permit să vreau să fac sărbătorile cu slănină și ceapă, la aceeași masă cu aceleași persoane

Întrebată dacă are de gând să se întoarcă în România în perioada sărbătorilor, Nadina a spus, pentru cancan.ro: "Mi-am asumat un fel de a-mi trăi această bucată de viață și nu-mi permit să vreau să fac sărbătorile cu slănină și ceapă la aceeași masă cu aceleași persoane. Nu merge una cu cealaltă. Pentru alții există dor, dar pentru mine nu! Eu nu încurajez acele emoții, nu stau să am nostalgii, nu-mi permit să mă gândesc la ce a rămas acasă. Am nevoie de o disciplină a emoțiilor ca să mă pot bucura de altceva. Dau la schimb masa de sărbători ca să mă bucur de experiența asta".

"Mami și tati trebuie să fie zdraveni la cap"

"Mi-ar plăcea să mergem să explorăm Spania. Tot pentru o perioadă de un an. Aș încerca! Pentru că într-un an tot nu se va rezolva cu Covid-19, dar vreau să aleg să trăiesc această „lipsă de control” când sunt pe plajă în Spania. Iar eu la nivel conștient și inconștient să zic: „Măcar asta am ales eu”. Și am un copil de crescut care nu pricepe magnitudinea acestei pandemii și nu vreau ca frustrările mele și fricile mele să-l afecteze. Mami și tati trebuie să fie zdraveni la cap ca să-i oferim un echilibru", a mai spus vedeta.

În vară, Nadine anunța că s-a mutat din România în Franța. “Eu îmi îndeplinesc visurile! Le protejez, le respect și fac totul ca ele să devină realitate. La asta mă pricep! Mi-am dorit să trăiesc în America, mi-am dorit diplomă de liceu, iar acum mi-am dorit să locuiesc în Franța (printre altele). Pentru fiecare vis în parte am știut la ce să renunț, ce trebuie să învăț și ce trebuie să schimb la mine pentru a deveni realitate. Să-ți îndeplinești visurile este ușor, deoarece ele sunt cadoul nostru de la Dumnezeu pentru ca noi să avem o viață bună pe acest pământ. Totodată, îndeplinirea lor desăvârșește destinele noastre. Tu ai un vis? Faci totul pentru a-l îndeplini? Găsești soluții la obstacolele din calea lor? Te îmbrățișez!”, a scris Nadine pe paginile ei de social media.

De ce s-a mutat în Franța

“M-am mutat din țară pentru un an, într-un sat, undeva în mijlocul Franței. Eu, soțul și copilul, fiecare cu câte o valiză și nimic mai mult. Locuiesc la o margine de pădurice, la 10 minute de mers cu mașina de primul oraș. Pe proprietatea unde locuiesc se mai află un cal alb și doi măgăruși. De când mă trezesc și până mă culc cântă tot soiul de păsărele în rest, liniște.

Motivele pentru care ne-am mutat sunt multiple, însă cel pe care îl voi menționa astăzi, și sub umbrela căruia intră toate celelalte, este spaima mea de a trăi o viață liniară. Cumva am reușit să transmit asta și familiei mele. Frumusețea vieții pe această lume nu mă lasă să trăiesc fără să o explorez pe cât mai multe planuri. Refuz să nu aflu ce pot afla sau să nu văd ceea ce pot vedea. Nu mă interesează bârfe, nu mă interesează cine cu cine și de ce, detest aceste informații, mă reduc ca om, în schimb vreau să știu despre umanitatea noastră, despre culturile pe care le au dezvoltat oamenii de-a lungul timpului. Vreau să ating ziduri, vreau să percep nuanțe, pe scurt, vreau să explorez lumea".

