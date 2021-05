Muzica alină durerea. O violoncelistă îi alină pe pacienții aflați în pragul morții

În clinica de îngrijiri paliative „Jeanne Garnier” din Paris se aud acorduri cântate de o violoncelistă, Claire Oppert. Absolventă a Conservatorului din Moscova, aceasta vizitează centrul din Paris în fiecare vineri pentru a cânta rezidenților din acea casă. Pacienții internați sunt suferinzi de dureri atroce sau mai au puțin de trăit până la sfârșitul vieții.

„Am dureri în permanență. Dar am descoperit că muzica mă ajută să evadez din durere. Asculți cu atenție și dacă este o parte cunoscută, anticipezi fiecare notă care urmează”, spunea Micheline Leroux, un pacient ce suferă de cancer în stadiu terminal.

Dincolo de recitalurile sale, Oppert are ca misiune să demonstreze că muzica are un rol terapeutic, făcând parte dintr-un proiect medical de cercetare ce studiază relația dintre muzică și durere. Personalul din casa de îngrijiri paliative nu are îndoieli în privința acestei relații și beneficiile ei, scrie Reuters.

Pacienții sunt mai fericiți

„După ce pleacă Claire, îi găsim pe pacienți mai calmi și mai senini, câteodată atinși de muzică, câteodată fericiți. Au existat și lacrimi și momente de bucurie”, a spus îngrijitoarea Margarita Saldana.

Calire Oppert cântă bolnavilor muribunzi de aproape un deceniu. În urmă cu aproape 10 ani, muziciana a intrat într-un azil cu violoncelul său, iar de atunci cântă bolnavilor.

Durere versus muzică

„În îngrijirea paliativă există deseori durere, în ciuda morfinei și a numeroaselor medicamente. Muzica chiar are un efecta calmant asupra durerii reziduale”, a spus Oppert.

Un studiu al prestigioasei instituții Harvard a determinat faptul că muzica ajută la diminuarea durerii, dar ajută și activitatea sistemului nervos afectat de anxietate sau depresie. Terapeuții sunt de regulă muzicieni realizați, care cunosc modul în care muzica reușește să evoce emoții, trăiri, dar și cum poate relaxa și alina o persoană. Terapeuții au rolul de a susține un bolnav în procesul său de îngrijire sau chiar vindecare. Aceștia pot adapta terapia muzicală chiar și la gusturile pacientului, fie că este vorba despre electropop sau rock.