Muzeul Luvru, condus pentru prima dată în istorie de o femeie

Laurence des Cars, în vârstă de 54 de ani, actualmente director al Muzeului D'Orsay şi al Muzeului Orangeriei, a fost numită săptămâna trecută în funcţia de director al Muzeului Luvru de către Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Des Cars îl va înlocui pe Jean-Luc Martinez, cel care a condus Muzeul în ultimii opt ani. Martinez este arheolog la bază şi a devenit director în 2013, după o perioadă lungă în care Muzeul Luvru a fost condus de istorici de artă, scrie CNN.

Cine este Laurence Des Cars

Specializată în arta secolelor XIX şi XX, a organizat mai multe expoziţii pentru mai multe muzee, din postura de profesoară la Ecole du Louvre, printre care Courbet' (Musée d'Orsay, 1996); 'Jean-Paul Laurens, peintre d'histoire' (Musée d'Orsay, Musée des Augustins, 1997–1998); 'Edward Burne-Jones' (Metropolitan Museum of Art, Birmingham Museum, Musée d'Orsay, 1998–1999);[4] 'Courbet et la Commune' (Musée d'Orsay, 2000); 'Thomas Eakins, un réaliste américain' (Philadelphia Museum of Art, Musée d'Orsay, The Metropolitan Museum of Art, 2001–2002); 'Édouard Vuillard' (National Gallery of Art, Montreal Museum of Fine Arts, Galeries nationales du Grand Palais, Royal Academy of Arts, 2003–2004); 'Gustave Courbet' (Galeries nationales du Grand Palais, The Metropolitan Museum of Art, Musée Fabre, 2007–2008); 'Jean-Léon Gérôme' (Getty Museum, Musée d'Orsay, Thyssen-Bornemisza Museum, 2010–2011);[3] 'Louvre Abou Dhabi, Naissance d'un musée' (Manarat Al Saadiyat Museum, Musée du Louvre, 2013–2014); 'Attaquer le soleil : Hommage au marquis de Sade' (Musée d'Orsay, 2014–2015); 'Apollinaire, le regard du poète' (Musée de l'Orangerie, 2016); 'La peinture américaine des années 1930' (Musée de l'Orangerie, 2016–2017).

Laurence Des Cars va prelua noua funcţie abia la 1 septembrie 2021.

Luvru este cel mai mare muzeu de istorie și artă din Franța (după suprafață, 210.000 metri pătraţi, dintre care 60.600 metri pătraţi destinați expozițiilor) și unul dintre cele mai importante muzee din lume. Este situat în centrul capitalei franceze, Paris, între cheiul drept al Senei și strada Rivoli (franceză Quai de Louvre - Rue Am. de Coligny - Rue Rivoli), în primul arondisment, într-o clădire istorică, fost palat regal, Palatul Luvru. Exponatele de artă franțuzești acoperă o largă parte din istoria Franței, de la Dinastia Capețienilor până în prezent, arată Wikipedia.