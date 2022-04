Mutu, lecţie de respect după meciul cu Gaz Metan. A refuzat chemarea fanilor să înjure o altă echipă

"Acum înjur pe FCSB, mâine mă puneţi să înjur pe altcineva. Dar dacă voi pleca de la voi, mă duc în altă parte şi ăia o să mă pună să vă înjur pe voi. Şi din respect pentru voi şi pentru toată lumea, nu o să înjur pe nimeni", a transmis Adrian Mutu galeriei după meciul cu Gaz Metan Mediaş.

Adi Mutu, lăudat pentru reacţie

"Eu cred că face bine. El, într-un fel, respectă pe toată lumea.

Şi mie mi se pare foarte corect. Suporterilor dacă le explici, ei înţeleg că nu e ok. El a spus că se duce la orice echipă, n-am nicio treabă. Aşa că mâine se poate duce la Dinamo, de exemplu, şi o să-i înjure pe cei de la Rapid. Nu o să le convină. 'Stai, mă, că ai fost la noi. Cum ne înjuri?'.

Şi atunci preferă să nu înjure pe nimeni şi a terminat. Mie mi se pare foarte corect”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

Ce a spus Adrian Mutu după victoria cu 8-0 contra Gaz Metan

”Era un test de maturitate pentru că trebuia să jucăm cu seriozitate, ca o echipă adevărată. Asta am făcut, a fost un test trecut cu brio și sunt bucuros. Mă simt bine, nu contează cu cine joc, important e să câștig. La ce înseamnă mișcările noastre, fluiditatea jocului. Am avut meciuri cu adversari mai slabi cotați, dar am câștigat și cu Dinamo, Botoșani, UTA și am demonstrat că nu câștigăm din întâmplare.

Merită felicitați băieții și de mâine pregătim meciul cu Sepsi. E o echipă de copii (n.r.- Gaz Metan), nu au experiență la Liga 1 și se vede lucrul ăsta. Îi ajută să vadă cum e atmosfera, cum e nivelul și să ajungă să joace la alte echipe din Liga 1.

Nu existau temeri privind retrogradarea, acum suntem 13 puncte de Chindia, prima echipă care se salvează. După Sepsi, jucăm cu Chindia, U Craiova 1948 și Mioveni, echipe incomode. Eu mă gândesc doar la următorul meci, nu la finalul acestui play-out”, a spus Mutu la Digisport.

