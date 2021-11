Murături sănătoase, o metodă din bătrâni pentru a evita risipa

Nicio legumă nu trebuie aruncată dacă poate fi conservată sau murată. Și uite așa ne umplem cămara de bunătăți, facem economie și avem grijă să nu aruncăm alimente.

În plus, pregătirea murăturilor acasă îți dă ocazia să folosești toate borcanele pe care le-ai strâns în cămară în ultima vreme. Cu toate acesta, trebuie să ții cont de faptul că borcanele trebuie închise foarte bine pentru ca murăturile să se păstreze pe timpul iernii, de aceea e bine să verifici dacă ai capace care se închid etanș și să ai și câteva de rezervă.

Un alt amănunt important este verificarea cu atenție a borcanelor - cele crăpate se pot sparge atunci când torni saramura sau soluția de oțet fierbinte.

Un alt pas important în pregătirea murăturilor este spălarea temeinică a legumelor ce urmează să fie murate. Dacă este nevoie, poți folosi chiar și o periuță sau un burete pentru a le curăța cât mai bine coaja. Dar nu doar legumele trebuie curățate, ci și borcanele și instrumentele folosite. Chiar dacă folosești borcane noi, nu uita să le cureți corespunzător, iar atunci când pui murăturile, spală-te bine pe mâini cu apă și săpun, iar dacă vrei, poți chiar să folosești mănuși.

Pentru murăturile în saramură, asigură-te că folosești sare grunjoasă neiodată, iar dacă vrei să pregătești murături în oțet, e bine să folosești oțet de minimum 6-9°. Dacă ai prin cămară oțet balsamic, păstrează-l pentru salate, deoarece pentru murături nu se folosește niciodată, scrie Lidl.

Toată lumea este obișnuită cu legumele murate, dar mai puțin cunoscute sunt fructele puse la murat. Dacă ți-ai făcut deja provizii de dulceață și gem, ce-ai zice și de niște fructe murate? Merele, perele gutuile, strugurii și chiar pepenii verzi (cei de mici dimensiuni) se pot mura, iar rezultatul este delicios.

Murăturile reprezintă un super aliment în Postul Crăciunului, dar atenție! Nu toate murăturile sunt izvor de sănătate.

”Un aliment foarte valoros este reprezentat de murături. Astăzi este o mare confuzie. Mulți consideră că murăturile sunt, spre exemplu, castraveciorii sau gogoșarii în oțet. Murăturile sunt legumele și fructele puse la murat în saramură unde are loc un proces de fermentare. Astfel, legumele și fructele murate se îmbogățesc într-o microfloră probiotică, sănătoasă, la fel ca cea din iaurt, dar mult mai vastă!

Murăturile merg foarte bine cu mâncarea grasă, grea. Pe de altă parte, murăturile fermentate au foarte multă vitamina C. În plus, varza are și alte substanțe care protejează mucoasa gastrică”, a zis prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi.