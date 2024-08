Motivul pentru care Prințul William nu a plăcut-o de la început pe Meghan Markle. Momentul în care s-a simțit „rănit” și „trădat”

Relația dintre Prințul William și Prințul Harry nu pare să dea semne de dezgheț, iar o carte despre cearta lor susține că Prințul William s-a ferit de Meghan Markle încă de la început. Fostul corespondent BBC Royal, Jennie Bond, a declarat că în acest an s-a putut observa că Prințul William se simte destul de singur.

„Au fost momente în acest an când William a arătat incredibil de singur, asumându-și responsabilitatea de a fi un fiu al cărui tată are cancer, un soț care are grijă de soția lui, deoarece se confruntă și ea cu cancerul, un tată a trei copii mici... și care nu are niciun frate sau mamă la care să apeleze pentru un pic de consolare", s spus acesta pentru OK!.

Se presupune că Prințul William i-a spus unui prieten că el consideră că Meghan Markle are o „agenda” și s-a simțit „rănit” și „trădat” de ruptura dintre ea și soția sa, Kate Middleton, care a avut un război cu Meghan „de la început”, scrie Mirror.

Cartea lui Robert Lacey, "Battle of the Brothers", susține că Prințul William, „a spus că a simțit că Meghan îl fură pe fratele său iubit”. De asemenea, acesta ar fi crezut încă de la început că Meghan Markle nu înțelege cum funcționează sistemul regal. Lacey citează un curtean al Palatului Kensington spunând: „Meghan s-a portretizat ca victimă, dar ea a fost bătăușul. Oamenii s-au simțit călcați de ea. Ei au crezut că este o narcisistă și o sociopată – dezlănțuită".

Tensiunile dintre cele două cupluri, tot mai mari în ultimii ani

Totodată autorul scrie că William credea că Meghan are o „agendă” și și-ar fi exprimat rezervele în fața fratelui său - Harry, înainte de logodna lor.

Tensiunile dintre cele două cupluri s-au intensificat de la interviul lui Harry și Meghan pe care i l-au acordat lui Oprah în 2021, la un an după ieșirea lor senzațională din Familia Regală, și a atins apogeul după serialele lor extrem de controversate de pe Netflix. Cuplul a făcut în ultimii ani o serie de afirmații bomba despre William și Kate, iar relația dintre ei s-a răcit din ce în ce mai mult.

În plus, aruncând un alt pumnal, în cartea sa de memorii - Spare, Ducele de Sussex a prezentat povestea sa despre relația soției sale cu Kate și a dezvăluit detalii private despre o ceartă între ea și Meghan. El a spus că Kate ar fi făcut grimase atunci când Meghan și-a împrumutat luciul de buze și că femeile au avut un dezacord după ce Ducesa de Sussex a spus că soția lui William avea „creier de bebeluș” după ce s-a născut Prințul Louis. În plus. Harry a dat în cartea sa și o mulțime de alte detalii din interiorul Familiei Regale, lucruri care i-au înfuriat pe Prințul William, pe Kate Middleton, dar și pe Regele Charles al III-lea. Deși la un moment dat mulți credeau că cei doi frați se vor apropia din nou din moment ce tatăl lor a fost diagnosticat cu cancer, acest lucru nu s-a întâmplat.

