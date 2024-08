De ce ar fi fost cu adevărat arestat fondatorul Telegram. Motivul ar fi altul decât cel scos în față

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, în direct la România TV, despre arestarea fondatorului și CEO-ului aplicației Telegram, Pavel Durov.

„Durov este și cetățean francez, nu doar cetățean al Federației Ruse. De asemenea, înțeleg că are și alte încă vreo două sau trei cetățenii, unele exotice, de prin națiuni de prin Caraibe. Telegram este o rețea, înțeleg, de comunicare criptată. Cheile de criptare le are compania ca atare, la fel ca în cazul companiilor americane, acestea au cheile de criptare și se spune că nici măcar FBI sau CIA nu au acces la acele chei de criptare americane. Nu știu dacă FSB-ul are acces la cheile de criptare ale Telegram, dar se pare că n-ar avea fiindcă Durov s-a mutat în Emirate, în Dubai, când Rusia i-a cerut să primească aceste chei de criptare.

Acum, arestarea sa ar putea să aibă legătură cu războiul din Ucraina, ar putea să aibă legătură cu alegerile din Statele Unite. Are un toptan de acuzații din acestea gen gulerele albe, faptul că rețeaua nu are moderatori, că pe rețeaua respectivă, pe Telegram, pot fi puse la punct acțiuni teroriste și sunt folosite de teroriști pentru comunicații... De asemena, Telegramul, înțeleg că este foarte folosit în Orientul Mijlociu, în special de grupările care acționează împotriva Israelului.

Deci, cred că trebuie să așteptăm mai multe informații, dar esențial mi se pare că nu presupusele fraude fiscale ale lui Durov sunt problema arestării sale, ci cheile de criptare la rețea”, a precizat Chirieac.

Libertatea de exprimare ar fi deranjat

„Apar următoarele informații în spațiul public: platforma Telegram deranja toate guvernele din lumea liberă, libertatea totală de exprimare și imposibilitatea de a urmări mesajele dintre persoane au făcut tocmai ca Telegramul să ajungă la peste 900 de milioane de utilizatori și asta a deranjat. Asta ar fi dus la arestarea lui Durov”, a spus jurnalistul Dragoș Bistriceanu.

„Exact pe lucrul ăsta vorbim și noi, dar în față s-au aruncat altfel de acuzații. Deci, nu aceasta este acuzația, ci fraudă fiscală, promovarea sau facilitarea comunicațiilor între grupările teroriste, faptul că nu există moderatori Telegram, pe Telegram poți posta orice. Deci, acestea sunt acuzațiile procuraturii. Pe de altă parte, Franța este un stat de drept, Durov are avocați și nu cred că va rămâne multă vreme în pușcărie. De asemenea, băgarea s-a în pușcărie nu cred că va opri Telegramul fiindcă și l-a luat cu totul, a încercat să meargă ba la Berlin, ba la San Francisco. Înțeleg că de fiecare dată a avut dificultăți. Acum este în Emirate situat headquarterul, cartierul general al Telegram.

Deci, francezii cu siguranță au ceva în minte și nu e vorba aici de procuratura sau poliția franceză, ci mai degrabă serviciile speciale”, a mai menționat Chirieac, în direct la România TV.

Agenția de presă Reuters a citat informația transmisă pe surse către TF1 TV și BFM TV, conform căreia Pavel Durov călătorea cu avionul său privat, a notat TF1 pe site-ul său, adăugând că a fost vizat de un mandat de arestare în Franța, ca parte a unei investigații preliminare a poliției. Ambele TF1 și BFM au spus că ancheta s-a concentrat pe o lipsă de moderatori pe Telegram și că poliția a considerat că această situație a permis ca activitatea criminală să continue fără descurajare pe aplicația de mesagerie.

Miliardarul este pus sub acuzare duminică, potrivit presei franceze.

Acest articol reprezintă o opinie.