Mobilizare pe litoralul românesc: Zonele cu cele mai mari probleme / video

Aceasta a vorbit, în cadrul emisiunii moderate de jurnalistul Bogdan Bolojan, despre zonele cu probleme, campaniile de prevenire și despre cele 22 de puncte temporare de lucru.

„Cum stăm cu mobilizarea pe litoral?”, a întrebat Bogdan Bolojan.

„La fel ca în fiecare an, așa cum v-am obișnuit deja, în sezonul estival avem dislocate mai multe resurse. Începând cu data de 30 iunie au fost operaționalizate 22 de puncte temporare de lucru pe întreg litoralul românesc. Avem pompieri salvatori din 19 județe și din municipiul București care vin în sprijinul salvatorilor constănțeni pe toată perioada verii.

Practic, peste 450 pompieri militari sunt zilnic la datorie pentru siguranța cetățeanului. Pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor, avem mai multe puncte operaționalizate. Avem 9 puncte de stingere a incendiilor în localitățile Urluia, Adamclisi, Crucea, Ciocârlia, Ovidiu, Valu lui Traian, Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol și Vama Veche, fiecare fiind încadrată cu o autospecială de stingere.

Avem 7 puncte de prim ajutor: Mamaia Nord, Năvodari, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Saturn și Vama Veche fiind dotate cu containere, ambulanțe și cu șenilate și 6 puncte de salvare acvatică în Portul turistic Tomis, pe Lacul Siutghiol, la Ovidiu și Baza UMC, Portul Belona în Eforie Nord, Lacul Techirghiol și Portul turistic Mangalia, fiind încadrate cu o ambarcațiune, fiecare cu echipaj de scafandru.”, a spus Ana-Maria Stoica.

„Unde aveți cele mai multe solicitări? Unde sunt cele mai mari probleme?”, a întrebat Bogdan Bolojan.

„De-a lungul timpului cele mai multe solicitări au fost pe zona de Mamaia și totodată pe zona de Eforie – Costinești. Mai mult decât atât, s-au intensificat solicitările în ultimii 2, 3 ani pe partea de Eforie - Costinești. Anul acesta am închis punctul pe care îl aveam deschis la Corbu pentru că nu era atât de solicitat și l-am relocat în Eforie, acolo unde apar din ce în ce mai multe solicitări, mai ales în zona golfului, foarte multe situații cu pericol de înec.”, a spus Ana-Maria Stoica.

„Ce mai știți despre turiști? Cât de mult conștientizează ei riscurile acestea? Vedem foarte des că se duc, poate copii inconștienți, de multe ori sar unde e apa mai adâncă, în zona digurilor.", a spus Bogdan Bolojan.

„Noi avem în fiecare vară tot felul de campanii pe care le desfășuram, atât individual, cât și în comun cu echipajele de la Inspectoratul de Politie Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanta, are de luna aceasta două campanii: o campanie de prevenire a riscului la înec pe care o desfășuram în fiecare an și o campanie cu riscul la accidente.

Așa cum știm, în perioada estivală, vin foarte mulți turiști la mare și crește numărul zilnic al intervențiilor. Poate că sunt zile când acesta se dublează.”, a spus Ana-Maria Stoica.

„Sunt receptivi când stați de vorbă cu ei sau nu-i interesează?”,a întrebat Bogdan Bolojan.

„Ei sunt receptivi, vin stau de vorbă cu noi, sunt atenți la recomandările pe care le facem atunci când suntem pe plajă, dar ce fac ei mai departe când noi plecam de acolo, nu aș putea spune că în ultimii ani a scăzut numărul persoanelor cu risc de înec. Nu. Din contră, în ultimii ani, după ce s-a terminat perioada de covid și am ieșit din zona aceea când eram în pandemie și era mult mai multă liniște, a crescut. În fiecare an, chiar dacă nu semnificativ, doar cu unul, două, trei cazuri, dar a crescut în fiecare an numărul cazurilor.", a spus Ana-Maria Stoica la emisiunea „Diaspora în Direct", de la DC News și ȘtiriDiaspora.

