Misiunea pompierilor din Los Angeles, îngreunată de rafalele puternice de vânt și umiditatea scăzută

Citește și: Incendiile din Los Angeles, bilanțul deceselor a crescut. Ultimele evoluții

Vremea nefavorabilă, rafale puternice de vânt și umiditatea scăzută, i-ar putea pune în dificultate pe pompierii care se luptă să țină sub control incendiile devastatoare declanșate săptămâna trecută, în zona orașului californian Los Angeles, informează Reuters.

Circa 6,5 milioane de persoane din zona Los Angeles sunt vizate de un pericol critic de incendiu după ce au fost prognozate vânturi cu viteze de 32-64 de kilometri pe oră și rafale de până la 112 kilometri pe oră, iar nivelul de umiditate a scăzut dramatic, a precizat Serviciul național de meteorologie din Statele Unite.



Bilanțul deceselor a crescut marți cu încă o victimă și a ajuns la 25, potrivit biroului de medicină legală din Los Angeles. Numărul clădirilor avariate sau distruse se menține la peste 12.000, anticipând un efort de reconstrucție herculean. Cartiere întregi au fost reduse la mormane de moloz și cenușă fumegândă. Din multe locuințe au mai rămas în picioare doar coșurile de fum.



Marți, vânturile au fost mai blânde decât era preconizat, ceea ce le-a permis pompierilor să stingă sau să aducă sub control mici incendii de tufișuri, fără ca alte incendii majore să izbucnească în regiune, așa cum se temeau meteorologii.



În timpul zilei, condițiile mai puțin aspre decât era estimat au permis, de asemenea, celor circa 8.500 de pompieri din cel puțin șapte state americane și din două țări străine să oprească înaintarea incendiilor Palisades și Eaton pentru cea de-a doua zi consecutiv.



Incendiul Palisades, în partea vestică a orașului, a fost stabilizat la o suprafață pârjolită de 96 de kilometri pătrați și este izolat în procent de 18% - o valoare care măsoară procentul suprafeței aflate sub control. Incendiul Eaton, la poalele dealurilor din estul orașului, a pârjolit o suprafață de 57 de kilometri pătrați și este izolat în procent de 35%. Incendiile au mistuit o suprafață de mărimea orașului Washington D.C.



Flota de aeronave a împrăștiat apă și material ignifug pe dealurile accidentate în timp ce echipele de la sol, înarmate cu unelte și cu furtunuri, au muncit fără oprire de la izbucnirea incendiilor, pe 7 ianuarie - aeronavele au mai fost ocazional oprite la sol din cauza vânturilor puternice.



Sudul Californiei nu a beneficiat de nicio cantitate semnificativă de ploaie din aprilie 2024, tufișurile transformându-se în iască pe măsură ce vânturile Santa Ana, provenite din zonele de deșert, au biciuit vârfurile dealurilor și s-au precipitat prin canioane, făcând scânteile să zboare până la trei kilometri în fața incendiilor.



În ciuda faptului că și-a pierdut locuința situată în Altadena, Aaron Lubeley, un avocat în vârstă de 53 de ani, le oferea alimente și apă vecinilor săi.



”Când te uiți fix la ușa de la intrarea casei tale și vezi că nu mai e și contempli preț de câteva clipe, ce înseamnă acest lucru pentru viața mea? Eu încă tot nu înțeleg pe deplin că am pierdut tot ce am avut”, a spus el pe când stătea în curtea din fața casei, distribuind provizii. ”Trebuie să decizi, trebuie să... trebuie să găsesc un sens în ceea ce s-a întâmplat”, a adăugat el.

Opere de artă neprețuite, la adăpost

Echipe urbane de căutare și salvare lucrau în parcarea unui magazin alimentar din Altadena, marcând progresele înregistrate pe o tablă și împărțind sarcini din interiorul unei rulote.



O echipă formată din 50 de pompieri și ajutori de șerif desfășurau căutări din casă în casă, în încercarea de a identifica incendii persistente sau pericole, precum baterii litiu-ion conectate la panouri solare.



Incendiul Palisades a amenințat, de asemenea, inestimabila colecție de artă a muzeului J. Paul Getty, care adăpostește tablouri de Van Gogh, Rembrandt, Monet și Degas.



Colecția se află în continuare în siguranță în interiorul centrului Getty, o fortăreață construită din piatră travertin, oțel ignifug și beton armat.



”Ar fi extrem de nesăbuit să încercăm să mutăm operele de artă” din adăpostul lor sigur, a declarat președinta Getty Trust, Katherine E. Fleming.



La Washington, o controversă referitoare la ajutoarele de urgență a izbucnit între republicani și democrați pe tema acestor incendii de vegetație, considerate deja cele mai costisitoare din punctul de vedere al pierderilor asigurate.



Serviciul privat de prognoze meteo AccuWeather estimează pagube totale și pierderi economice cuprinse între 250 de miliarde de dolari și 275 de miliarde de dolari, ceea ce face ca incendiile din Los Angeles să fie cel mai costisitor dezastru natural din istoria Statelor Unite, devansând uraganul Katrina din 2005, notează Agerpres.

Citește și: Justin Trudeau îi dă replica lui Trump: Nu există nicio șansă să devină parte a SUA

Canada continuă să ofere sprijin Statelor Unite în lupta lor împotriva incendiilor devastatoare din sudul Californiei

La 13 ianuarie, provincia Alberta a trimis un echipaj instruit și experimentat de 40 de pompieri de tip 1 și doi membri ai personalului de sprijin. Pompieri de tip 1 suplimentari, personal de comandă a incidentelor și personal de sprijin calificat vor fi pregătiți să intervină la cerere. Alberta pregătește, de asemenea, bombardiere cu apă și elicoptere cu vedere pe timp de noapte contractate pentru a fi pregătite în caz de nevoie.

Sâmbăta trecută, provincia Columbia Britanică a trimis o echipă de personal tehnic superior pentru a îndeplini funcții specializate ale sistemului de comandă a incidentelor. Acest lucru face parte dintr-o relație bilaterală de lungă durată cu CAL Fire și se bazează pe cererea lor de sprijin. Columbia Britanică trimite, de asemenea, un echipaj de pompieri de tip 1, printr-o cerere de sprijin din partea Centrului Național de Coordonare Interagenții (NICC) al SUA și a Centrului Canadian Interagenții pentru incendii forestiere (CIFFC), informează guvernul de la Ottawa, potrivit unui comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News