Mișcarea #SUSȚIN și noul Mircea Badea: Considerați că am murit

„Totul e acum doar cu restricțiile. Vreți să vorbim puțin despre asta? Eu sunt fan, știți, susțin. Zice cineva pe Instagram: cum s-a făcut mișcarea #rezist, tu trebuie să faci mișcarea #susțin. Absolut! Deci, da, susțin! Susțin tot ce vine de la autorități, mi se pare absolut... Carantină? Cât? 1 miliard de ani?! Susțin! Nu mai ieșiți din casă, perfect, nu mai aveți voie, super, bravo! În general, m-am săturat să contrazic oamenii, indiferent că sunt de la autorități”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

Ulterior, a prezentat și o caricatură cu referire la carantină: „Azi în Timișoara, mâine în toată țara”:

„O perioadă din viața mea am încercat să caut logica. Foarte greșit! Logica nu are de-a face cu viața, logica este ceva absolut artificial. Asta e concluzia mea, vă împărtășesc și eu, dacă tot vă uitați la emisiune. Mi se pare că realitatea nu respectă logica niciodată. Deși are rost să te întrebi dar de ce, mi-am dat seama că este o întrebare care nu aduce decât probleme. Dar de ce? Că așa se întâmplă. Cum așa se întâmplă, dar de ce? Nu știu. Care e logica? Nu e nicio logică. Viața nu are nicio logică. De ce să cauți logica? La ce-ți ajută? La absolut nimic.

În mod normal, pe paradigma veche, eu m-aș fi uitat la aceste restricții și aș fi întrebat care e logica?! Recunosc, n-am găsit-o. M-am uitat un pic pe sistemul dacă aș fi fost vechiul eu. Vă fac o mărturisire: vechiul eu a murit de mult. Considerați că am murit. Noul eu se mai joacă uneori. M-am pus în paradigma din viața anterioară, ca să zic așa. Pe paradigma din viața anterioară, da, nu găsesc nicio logică. Magazinele se închid la 18.00... nu găsesc niciun fel de noimă, pentru că lumea tot se va duce. Am înțeles că a explicat domnul secretar de stat că își face lumea altfel programul, reconfigurarea traseului... nu. Nu, lumea va acționa așa cum acționează lumea de obicei”, a mai spus Mircea Badea.