Deșeuri menajere amestecate cu plastic depozitate sub cerul liber emit mirosuri de nesuportat într-o zonă a Sectorului 6 din București, spun locuitorii de aici.

Deranjat de miros de mai bine de 10 ani, conducătorul unei societăți comerciale din Militari, zona Preciziei, a luat legătura cu redacția DC NEWS pentru a scoate în evidență situația. „În zonă există firme și există și blocuri de locuințe. De mai mult de 10 ani, ei și-au făcut un fel de stație de reciclare în care aduc pur și simplu gunoaie cu plastic. Le iau, le reciclează și produc un dezastru total privind mirosul aici, nu se poate sta”, a explicat cititorul site-ului nostru.

Autoritățile nu au putut face nimic, susține el

„Am încercat și la Garda de Mediu, am încercat și la Ministerul Mediului. Am încercat fel și fel de soluții ca să putem să scăpăm de această nenorocire cu mirosurile. Nu reușim. Pe cine au în spate... Dumnezeu știe!”, a adăugat proprietarul firmei din apropiere.

Cititorul nostru a hotărât să mediatizeze cazul ca un ultim resort pentru a remedia situația. „Aici nu se poate sta. Sunt sute de tone de gunoaie, sub cerul liber. Nu se face o reciclare ca la carte, mirosurile se împrăștie pe o zonă de 300-400 metri. Când e căldură, e un miros de nu se poate sta în zonă”, a mai spus el.

La câțiva metri distanță este un bloc de locuințe

„Am încercat cu binele, cu frumosul. Nu se poate. M-am uitat în lege, cât am putut. Reciclarea nu se poate face în oraș, se poate face în afara orașelor, la cel puțin 1.000 de metri de așezări. Or ei la 60 de metri au un bloc, de jur împrejurul lor sunt firme. Am încercat să-i dăm în judecată, dar firma este în procedură pe legea 85/2014. În această situație nu se admite judecarea, astfel că suntem în situația în care trebuie să suportăm aceste mirosuri”, a mai adăugat denunțătorul.

Cine le-a oferit autorizație?

„Au primit amenzi, n-au nici canalizare, nici apă. Pur și simplu sunt câteva mii de metri pătrați cimentate, iar pe acest ciment sunt sute de tone de gunoi amestecat cu plastic care stau și ne distrug pur și simplu”, a explicat proprietarul.

„Vor spune că sunt autorizați, dar cine le-a dat autorizație să proceseze aici? De jur împrejur este o comunitate, e un bloc de locuințe, sunt firme. Cine le-a dat lor posibilitatea? În momentul autorizării trebuie să existe un studiu de impact privind autorizare. La acest studiu trebuie ca vecinii să-și dea acceptul. Mie și celorlalte firme nu ni s-a luat părerea privind autorizarea. Am documente din care rezultă clar că la autorizarea firmei privind reciclarea s-a încălcat legea”, a conchis el.