Mircea Radu vă propune o rețetă simplă, de vară. Ingredientul-vedetă: vânăta

Ingredientul vedetă este vânăta. Aveți nevoie și de ceapă, usturoi, oregano, frunze de busuioc crud și roșii. Dar nu doar atât! Aflați reteța în rândurile de mai jos.

”Chiar dacă am zis că nu mai pun postări cu/despre mâncăruri, cel puțin o perioadă, nu pot să mă abțin cu vinetele astea (la mine în TOP3 legume favorite). Așa că astăzi am purces la îndeplinirea ideii cu care am adormit aseară - nu vi se-ntâmplă să vă gândiți la mâncare, noaptea, în pat, când toată lumea doarme? Să ziceți ”mâine am chef să mănânc cutare lucru” și să vă duceți în piață, apoi la măcelărie, să reveniți în bucătărie și să ascultați GreatestHits-urile cuiva în timp ce vă ascuțiți cuțitul preferat înainte de a începe gătitul propriu zis? ; desigur, toate astea stând în pat, cu ochii-nchiși, înainte de a vă lua somnul; eu fac asta îngrijorător de des.

De pildă, aseară am avut în minte o porție babană de vinete cu parmezan. Azi am luat o vânătă pe care am tăiat-o-n felii groase de un centimetru pe care le-am pus pe grill până s-au rumenit pe-o parte și pe alta. Apoi am făcut un sos din ulei de măsline, ceapă, usturoi, oregano, frunze de busuioc crud și roșii cu care am uns o tavă. Peste sos am ras parmezan peste care am așezat feliile de vânătă. Am continuat cu straturile sos-parmezan-vânătă etc iar la final, deasupra, am rupt bucăți de mozzarella și am dat tava asta la cuptorul preîncălzit la 180˚C timp de 30 de minute. După ce am scos-o din cuptor am privit cum bolborosește la mine de parcă-mi vorbea și m-am lăsat îmbătat de mirosul amestecat de brânză, legume și plante aromatice. Apoi am luat în furculiță și am mâncat. Și m-am gândit că da, fericirea se poate găsi și în lucruri simple”, a scris Mircea Radu pe Facebook.