Mircea Badea, zeci de răspunsuri la comentariul lăsat unei rusoaice bogate. Unul are legătură cu Dragnea

Concret, Mircea Badea a povestit că a fost bulversat de o postare pe Instagram a Irinei Cerutti, o rusoaică extrem de bogată care, aflată în vacanţă în Dubai, a spus că a renunţat la o a doua vacanţă în Maldive, pentru că nu ar fi găsit zbor direct de acolo până în Zurich, Elveţia, unde locuieşte.

VEZI ŞI Mircea Badea, bulversat de o rusoaică bogată: ”Mi s-a prăbușit universul”. Ce mesaj i-a dat pe Instagram

Astfel, prezentatorul emisiunii "În Gura Presei" a spus că i-a lăsat un comentariu acesteia, în care o întreba de ce nu zboară cu avion privat, ca ceilalţi oameni bogaţi.

Răspuns care are legătură cu Liviu Dragnea

În emisiunea de joi, 25 februarie, Mircea Badea a revenit la subiect şi a arătat răspunsurile primite la acest comentariu. Unul dintre ele are legătură cu Liviu Dragnea.

"Speram să răspundă dânsa, dar nu a răspuns. Am 38 de like-uri. Când iei like-uri internaţionale, mi se pare tare. Nu mi-a răspuns ea, dar îmi răspunde cineva care mi-a spus că dacă era studentă, primea transport gratis cu avionul de la Dragnia. Am murit. M-am prăbuşit. Nu există ceva mai tare! Replica asta foarte bună are opt like-uri. Dacă mă uit la alte comentarii mai văd unul. Cică 'le-a răspuns la toate cocălăresele din breasla ei, numai ţie nu'. Hahaha! Fir-ar al naibii să fie. Sper să nu supăr rusoaicele. O susţin!", a spus Mircea Badea la Antena 3.

Acest articol reprezintă o opinie.