Mircea Badea: Să-l pună pe Bendeac premier

După ce Marcel Ciolacu a spus că, până joi, are siguranța că România va avea un guvern stabil, fiind finalizat programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-UDMR, Mircea Badea a făcut referire la „noul premier”.

„Domnul Ciolacu zice că, până joi, România va avea Guvern. Nu am ajuns la o concluzie cine va fi premierul. Superb! Poate, până joi, ajung. De fapt, până la urmă, ce contează cine este premierul?!”, a zis Mircea Badea, adăugând: „Important este că avem reforme, avem program de guvernare. Ce mai contează cine e premierul? Păi... să-l pună pe Bendeac atunci (n.r. actorul Mihai Bendeac).” „Ce are Bendeac? Care e treaba?”, a zis Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

Nicolae Ciucă, după negocierile cu PSD: S-au făcut pași importanți, ultimele detalii

Nicolae Ciucă, reprezentantul PNL la negocierile de joi cu PSD privind formarea unui nou guvern, a declarat că părțile au făcut pași importanți.

„S-au făcut pași importanți pe pachetul social și pe ceea ce înseamnă să căutăm soluții ca să nu creștem taxele, să avem un procent de 7% pentru investiții în bugetul anului viitor și un calendar astfel încât să avem un guvern până joi”, a spus Nicolae Ciucă.

Numele următorului premier va fi stabilit vineri, a mai spus Nicolae Ciucă.

Marcel Ciolacu, după negocierile pentru Guvern cu PNL: Cine nu are premier, are Ministerul de Finanțe

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seară, că, în urma negocierilor cu PNL, nu s-a concluzionat care dintre partide va da premierul.

„Nu am ajuns la o discuție cine are primul ministru. Dacă noi insistăm, cum este corect, dacă nu primul ministru, Ministerul de Finanțe să fie la PSD. Și cei de la PNL, la fel de corect, au insistat, dacă nu au primul ministru să aibă Ministerul de Finanțe. Am mai avut o discuție foarte aplicată pe pachetul social”, a spus Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a mai spus că, până joi, are siguranța că România va avea un guvern stabil, fiind finalizat programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-UDMR.

Ședință PSD - PNL, vineri după-amiază

O nouă ședință PSD - PNL va avea loc vineri, la prânz. Reprezentanții celor două partide trebuie să decidă cine va fi primul premier în sistemul de rotație stabilit de liberali și social-democrați. Propunerea PSD este Marcel Ciolacu, iar cea a PNL este Nicolae Ciucă.