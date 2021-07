Mircea Badea pleacă în concediu. De ce merge cu mașina / video

Luni, 19 iulie, la Radio ZU, Mircea Badea a dezvăluit că va pleca în concediu cu mașina. A făcut această alegere pentru fiul său, Vlăduț, pasionat de mașini, ca el să vadă ce înseamnă, de fapt, un drum lung făcut pe patru roți.

'De ce mă duc cu mașina? Acolo unde mă duc vine o trupă de copilași și îl mai scot pe al meu din sufragerie. Îi mai dau drumul printre copii. *Ia du-te și tu, tată, ăștia-s copii, ai mai auzit de ei! Uite așa arată copiii!*', a spus Mircea Badea, la Radio ZU.

'De asta mă duc și de asta merg și cu mașina. El fiind cu mașinile, *Hai ca să vezi ce înseamnă, totuși, să mergi cu mașina!*', a adăugat el.

Mircea Badea a precizat că Vlăduț a mai făcut un drum ceva mai lung cu mașina, de la București la Poiana Brașov.

'Așa, că mergem noi până colo' și ai senzația că asta e tot... Dar acum va merge!', a continuat realizatorul TV.

Când a auzit de plan, Vlăduț i-a spus *Lasă, tată. O să-mi iau o păturică și o să dorm tot drumul.*

'*Da, tată, sigur, te cunosc de ceva vreme deja.*', a mai spus, râzând, Mircea Badea.

'Eu mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul!', a conchis realizatorul TV, arătând încă o dată că va pleca în această vacanță pentru fiul său.

Ce spunea Carmen Brumă despre pasiunea lui Vlăduț

Anul trecut, după o vacanță la munte alături de Mircea Badea și fiul lor, Vlăduț, Carmen Brumă a vorbit despre pasiunea celui mic.

'El e un copil atipic. Se fereşte de zăpadă, anii trecuţi abia-de abia mergeam cu el la munte. Urăşte zăpada. Acum am reuşit să-l păcălim. A fost disperat când a dat prima zăpadă în Bucureşti, că i-a acoperit numerele de la maşinile din faţa blocului. E leşinat după maşini, ştie toate maşinile din faţa blocului. Să ne vezi pe noi cu şerveţele în faţa blocului cum ştergeam numere de la maşini, că plângea Vlăduţ. Are o pasiune pentru maşinute, dar nu l-aş încuraja să devină pilot de curse. Are doar cinci ani şi jumătate, mai are timp să se răzgândească', spunea Carmen Brumă în 2020, potrivit Click!.