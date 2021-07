Mircea Badea, aventuri în Iordania. Cum a cunoscut-o pe "fiica unui Băsescu local"

Acesta a fost în capitala Iordaniei cu Adrian Ursu şi Mihai Gâdea, şi a rememorat o întâmplare amuzantă.

"În Aman, Iordania, când am fost eu, ne-a costat mai mult ca în Dubai. Nu ştiu cum mai e acum", a declarat Mircea Badea.

După ce Radu Tudor i-a spus că ţara este una interesantă şi că prinţul Abdallah, conducătorul acesteia, e un personaj aparte, Mircea Badea a replicat.

"Nu contest, nu l-am cunoscut. Patru zile am stat. Dar dacă îţi povestesc totuşi... Acolo am cunoscut o domnişoară, foarte simpatică, care era fata unui demnitar local. Ne-a salvat, crede-mă. Era un fel de Băsescu local. Culmea, cred că fix la Revelion am cunoscut-o, era în acelaşi restaurant. Şi era foarte simpatică şi ne-a zis să fim atenţi pe unde ne ducem că nu e de glumă, să o sunăm pe ea şi să îl dăm pe ăla la telefon unde ne ducem oriunde ar fi.

Şi noi ne-am urcat în taxi. Şi era un şofer din ăsta, relaxat, stătea aşa, fără să ne bage în seamă. Am pus mâna pe telefon, am sunat şi i-am dat telefonul, i-am zis că e pentru el. S-a schimbat total, nu voia să ne ia bani la sfârşit. Îi dădeam bani cu forţa şi nu voia. Era disperat!", a declarat Mircea Badea.

Badea a câştigat un concurs de karaoke în Iordania

"Şi ne duce la un concurs de karaoke acolo, după ce ne-a arătat oraşul. Era ilegal locul respectiv, pe cutumele de acolo. Karaoke, era dezmăţul suprem! Când au văzut-o pe duduie că a venit, toţi erau atenţi. Şi erau la concursul ăla nişte cetăţeni pe care chiar îi chinuia talentul. Şi m-am înscris şi eu, am cântat Elvis Presley. Ăia toţi erau wow, aşa ceva nu a mai fost la noi. Long story short, am câştigat concursul de karaoke. Era şi cu juriu, juriu serios. Ce crezi că am câştigat? O cină la un restaurant din Bagdad. Nu glumesc, am acasă voucherul. Dar i-am zis lui Adi Ursu că am fost în Iordania pentru el, că a vrut să vadă Petra, dar în Bagdad eu nu merg!", a mai spus acesta.

Acest articol reprezintă o opinie.