MIPE anunță finanţări pentru elevi şi studenţi de milioane de euro

Din acestea, două apeluri vor finanţa stagii de practică pentru elevi, iar celelalte două - stagii pentru studenţi. 'Apelurile pentru finanţarea stagiilor de practică pentru elevi sunt lansate în contextul în care deficitul de forţă de muncă calificată care se înregistrează la nivel naţional poate fi redus prin creşterea participării şi facilitarea accesului la învăţământul profesional şi tehnic, calificarea personalului didactic şi dotarea cu bază materială modernă care să ţină pasul cu schimbările tehnologice', se menţionează în comunicat.

În acelaşi timp, stagiile dedicate studenţilor sunt finanţate în contextul în care relevanţa formării şi corelarea cu piaţa muncii este scăzută, existând un deficit semnificativ de competenţe şi abilităţi cerute pe piaţa muncii. Ministerul anunţă peste 102 milioane euro pentru stagii de practică pentru elevi.

'Două apeluri de proiecte vor finanţa stagii de practică pentru elevi, având scop creşterea ratei de participare a elevilor înmatriculaţi în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual, la programele de învăţare şi de pregătire practică, în vederea facilitării angajării viitorilor absolvenţi', se mai precizează în comunicat.

Un apel, cu un buget de aproximativ 92 milioane euro, din care 78,19 milioane euro fonduri europene, se adresează regiunilor mai puţin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest şi Centru. Un alt apel, cu un buget de 10,37 milioane euro, va finanţa proiecte pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, mai dezvoltată, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, vor putea depune proiecte instituţii de învăţământ gimnazial, liceal şi profesional şi postliceal (nivel ISCED 02, 03 şi respectiv 04), structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educaţiei, parteneri de practică publici sau private.

Proiectele finanţate vor avea valori între 201.000 euro şi 500.000 euro. Potrivit MIPE, alte două apeluri vor finanţa stagii de practică destinate studenţilor, în scopul creşterii participării acestora la programe de învăţare la locul de muncă (stagii de practică, internship-uri etc.) şi facilitării angajării lor. Apelul care se adresează regiunilor mai puţin dezvoltate are un buget de aproximativ 62 milioane euro, iar cel dedicat regiunii Bucureşti-Ilfov are o alocare de aproape 7 milioane euro.

Proiectele vor putea fi depuse de instituţii de învăţământ superior publice sau private, acreditate, angajatori publici sau privaţi. Totodată, vor fi finanţate proiecte cu valori între 201.000 euro şi un milion euro. În cadrul celor patru apeluri, proiectele vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 27 noiembrie 2023.

Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027, cu o alocare totală de 4,34 miliarde de euro, va asigura intervenţii ce vor viza îmbunătăţirea pieţei muncii (modernizarea instituţiilor, valorificarea potenţialului tinerilor şi creşterea accesului pe piaţa muncii), antreprenoriat şi economie socială, creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea participării la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, creşterea accesului/participării grupurilor dezavantajate la educaţie şi formare profesională, dar şi prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale, adaptarea la piaţa muncii şi tehnologii.

