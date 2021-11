Minodora, despre DIVORȚUL de Liviu, soțul ei: S-a pus în genunchi în fața mea și a început să plângă

Minodora a declarat că deși este împotriva divorțului, a vrut să divorțeze de Liviu, tatăl copilului său. Minodora a realizat că soțul său nu-i mai oferea atenție după ce l-a născut pe fiul lor, Marco, lucru care a făcut-o să se gândească la despărțire.

Cântăreața a mărturisit că viața i-a oferit multe obstacole de-a lungul anilor, chiar și în căsnicia cu Liviu. Cu toate astea, a reușit să treacă peste orice dificultate și să fie puternică.

Liviu și Minodora s-au căsătorit în 2009, fiind cununați de Adi Minune și Cati. Spre surprinderea multora, relația celor doi nu a fost tot timpul perfectă, iar acest lucru o spune chiar artista.

În prezent, Liviu și Minodora au o relație deschisă și se înțeleg foarte bine.

"M-am gândit să divorțez"

Invitată într-o emisiune TV, artista a declarat că problemele au apărut după ce l-a născut pe Marco, fiul lor, iar după ce a aflat de planurile artistei, Liviu ar fi început să plângă și i-ar fi promis că se va schimba.

"După ce l-am născut pe Marco, 8-9 luni spre un an și ceva… m-am gândit să divorțez. A fost o perioadă de un an și jumătate, în care Liviu era foarte rece cu mine. El era de vină. El este un tip introvertit, dar am trecut de perioada aia. I-am spus că vreau să divorțăm și s-a pus în genunchi în fața mea și a început să plângă. El a zis că nu admite ideea, că își face casă lângă noi să ne fie aproape", a declarat Minodora, la PRO TV.

"Sunt mândră că e tatăl lui Marco"

Cei doi au reușit să treacă peste toate provocările întâmpinate, iar acum au o căsnicie fericită. În plus, artista se consideră norocoasă că Liviu este soțul și tatăl copilului ei.

"Pe Liviu l-am văzut jumătatea vieții mele, omul de bază, seriozitatea mea. Omul care nu mă jignește, nu mă bate. Eu sunt îndrăgostită ca în prima zi de Liviu, înseamnă mult pentru mine, sunt mândră că e tatăl lui Marco, că este al meu pentru totdeauna. Mi-aș dori din această lume ca eu să plec prima, tu să ai grijă în continuare de Marco", a mai spus artista.

Minodora, schimbare RADICALĂ. Cum a slăbit 38 de kilograme

Minodora a ajuns de nerecunoscut. Aceasta s-a transformat spectaculos după ce a reușit să slăbească zeci de kilograme, aproape 40 mai exact, iar acum a ajuns să arate ca pe vremea când era fotomodel.

„Dragele mele doamne, m-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat, cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, pentru că nu poți datorita operației, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă“, a scris artista pe rețelele de socializare.

Dieta Minodorei

„Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuia să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame.

Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, decât la cuptor, pe grătar sau fiert! Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 19.00 seara, iar la ora 20.00 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare“, a declarat Minodora în urmă cu ceva timp.