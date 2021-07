Ministrul Sănătății din Marea Britanie care s-a vaccinat și s-a infectat apoi cu coronavirus s-a recuperat complet

Ministrul britanic al sănătăţii, Sajid Javid, a declarat că s-a "vindecat complet" la o săptămână după ce a fost testat pozitiv pentru o infecţie cu coronavirus, ce a determinat intrarea în izolare şi a premierului şi ministrului finanţelor, transmit sâmbătă PA Media-dpa, conform Agerpres. Javid, care primise ambele doze de vaccin înainte de a fi testat pozitiv, i-a îndemnat pe oameni să se vaccineze după ce a declarat că a avut doar simptome foarte uşoare.



Vindecare completă de Covid la o săptămână după testul pozitiv. Simptomele au fost foarte uşoare, mulţumită vaccinurilor uimitoare, a scris el pe Twitter. Vă rog - dacă nu aţi făcut-o încă - faceţi-vă vaccinul, în timp ce învăţăm să trăim cu acest virus, în loc să ne ferim de el, a adăugat ministrul. Se aşteaptă ca premierul Boris Johnson să-şi încheie luni târziu carantina, în care se află la reşedinţa sa din Chequers.



Iniţial, Johnson şi ministrul finanţelor Rishi Sunak au încercat să evite izolarea spunând că participă la un proiect pilot de testare, dar au dat înapoi în faţa criticilor publice larg răspândite.

