Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, în vizită în China

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a sosit luni în China, au anunțat serviciile sale, pentru o vizită oficială vizând întărirea legăturilor cu Beijingul, partener diplomatic și economic cheie al Moscovei, notează AFP, scrie Agerpres.

Ministerul Afacerilor Externe (MFA Rusia) a anunțat pe platforma X )fostul Twitter) că Serghei Lavrov a aterizat la Beijing.

???????????? Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov arrives in Beijing on an official visit.#RussiaChina pic.twitter.com/5SIfNiCyVN