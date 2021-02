Miner cu bebeluș în brațe, PROTEST disperat. "Nu mai am bani de lapte praf!"

Un miner care lucrează de 7 ani la mina din Lupeni a venit la protest în brațe cu bebelușul său de doar două luni. Bărbatul spune că nu mai suportă chinul prin care trece.

"Am venit pentru că nu mai avem din ce trăi. Nu mai am ce să-i pun copilului ăsta pe masă. Nu mai am bani de lapte praf, nu mai am bani de pampers, nu mai am bani de nimic. Să ne dea banii pentru care am muncit. Să ne dea restanțele. Ne-au mințit, ne-au păcălit că e greu . că trece. A trecut un an de zile. Nu mai avem tichete de masă. Nu avem transport. Nu avem utilaje cu ce lucra, sunt învechite, ne lovim. Nu am cuvinte să vă povestesc.

Cine nu crede să vină să vadă cum e să mergi pe galerii de 1 metru, cu lanț, fier, căldură, gaze. Pentru ce? pentru un salariu mizerabil și nici pe ăsta nu sunt în stare să ni-l asigure. Sunt rănit la ochi, m-am lovit la locul de muncă. S-a desprins un bolovan din tavan, cum le spunem noi, și mi-a venit în ochi. Astea sunt zilnice. Nu este miner care să nu se fi accidentat la locul de muncă. Dureri de spate avem, dacă ne controlați, unul nu-i sănătos în mina aia. Sunt disperat, nu știu ce să mai fac.", a mărturisit minerul.