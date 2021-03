Mike Pompeo acuză OMS că ascunde informații despre originea virusului Sars-Cov-2, alături de China. "O mascaradă"

Fostul secretar de stat american Mike Pompeo a afirmat marţi că raportul experţilor asupra originii COVID-19 reprezintă o "mascaradă de-a dreptul" şi o "campanie de dezinformare" dusă, în opinia sa, de Partidul Comunist chinez şi de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează France Presse.



Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "a colaborat" cu preşedintele chinez Xi Jinping "pentru a ascunde transmiterea de la om la om într-un moment CRUCIAL", a declarat pe Twitter fostul şef al Departamentului de Stat sub preşedinţia lui Donald Trump, relatează Agerpres.

The WHO report is a sham continuation of the CCP-WHO disinformation campaign. It’s why I recommended we leave WHO. Dr. Tedros collaborated with Xi to hide human to human transmission at a CRITICAL juncture. WIV remains the most likely source of the virus — and WHO is complicit.