Mii de protestatari au manifestat pe străzile din Tbilisi, Georgia, contra legii privind 'agenţii străini' - Video

Acest text, inspirat de legislaţia din Rusia folosită de Kremlin pentru a reprima vocile disidente, este considerat de criticii guvernului georgian ca un instrument de intimidare.

În luna martie a anului 2023, mii de georgieni au ieşit în stradă pentru a denunţa inițiativa, forţând autorităţile să o abandoneze rapid. Partidul de guvernământ Visul Georgian a anunțat, surprinzători, săptămâna trecută că va supune din nou votului în parlament proiectul de lege în viitorul apropiat.

Marţi, în timpul protestului din centrul oraşului Tbilisi, oamenii au denunţat pentru AFP revenirea acestei inițiative legislative care ar putea fi folosit pentru a restricţiona activităţile organizaţiilor şi instituţiilor media.

'Este acelaşi lucru care a fost adoptat în Rusia acum zece ani şi care a întărit dictatura lui (Vladimir) Putin', a declarat Gogi Zoidze, un protestatar.

Tbilisi ???????? right now. Georgians came out in the streets to protest Georgia Dream’s reintroduction of Russia-inspired bill on foreign agents. People are chanting: “Where are we going? To Europe”. As bill progresses in the parliament mass protests are expected to unfold in ???????? pic.twitter.com/dsrjxAwmcB