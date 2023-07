Mihail Milea, părintele care a creat „așezămintele” pentru bunici: Am întâlnit vârstnici ai căror copii au plecat în străinătate să îngrijească alți bătrâni

Părintele Mihail Milea şi-a pus viaţa în slujba oamenilor şi împarte bunătate şi bucurie în fiecare zi, de aceea este unul dintre cei mai iubiți preoți. Părintele este un exemplu pentru români, a construit 18 biserici, numeroase cămine sociale, școli, tabere, adăposturi pentru copii, pentru bătrâni, pentru oameni ai străzii, în câteva județe din România și în Basarabia.

„Dumnezeu are de toate, totul este să ne să ne deschidem inima către El. Meritul este al voluntarilor, al muncii în echipă. Punem mult suflet și dragoste. De asta au nevoie beneficiarii. Bătrânii și copiii au nevoie de bucurie, credință și încredere în Dumnezeu. Trebuie să le arătăm că nu sunt singuri, că suntem alături de ei, să vedem lucrurile frumoase și să-i încurajăm. Copiii și bătrânii sunt cele mai vulnerabile categorii sociale”, ne-a spus Mihail Milea.

Părintele a vorbit pentru DC News și despre "azilele groazei". El a menționat că dacă faci o astfel de activitate socială trebuie să ai anumite principii, nu să ajungi să abuzezi bunicii.

„Nu trebuie să generalizăm că în toată România se practică la fel ca în căminele care au fost menționate în presă. Avem cămine de stat și private unde este multă liniște, armonie, dragoste, bunătate, comuniune, viață de familie.

Totdeauna când faci activitatea asta socială trebuie să ai anumite principii. Biserica ne învață și ne modelează să facem lucruri în numele lui Dumnezeu. În fiecare bătrân poate să fie Iisus, Maica Domnului. Atunci altfel abordăm situațiile sociale.

În aceste azile sunt și cazuri adevărate, demne de luat aminte. Sunt oameni care greșesc pentru că ceea ce fac nu fac pentru Dumnezeu, ci o fac după altă rațiune. Din păcate se pot întâmpla și astfel de lucruri regretabile. Sunt niște lucruri care nu le fac cinste și nu e bine pentru nimeni.

Prima cerință este ca omul să aibă frică de Dumnezeu. Dacă are frică de Dumnezeu, el nu poate să abuzeze bunici sau copii. Nu poate să facă rău pentru că este Dumnezeu sus. Când nu îl ai pe Dumnezeu, atunci poți să faci orice, pentru că lipsește încrederea și frica de Dumnezeu”, ne-a precizat Mihail Milea.

Cu o voce blândă și calmitate în glas, preotul ne-a vorbit și despre „așezămintele” pentru bătrâni. Le-a denumit așa pentru că a vrut ca persoanele vârstnice care trăiesc acolo să se simtă ca acasă.

„Noi avem 4 așezăminte de persoane vârstnice. Eu nu le numesc cămine. Îmi place să spun așezământ pentru că noi dorim să fie o așezare de liniște, de bucurie, de frumusețe. Am încercat să le creăm condițiile pe care le-au avut ei acasă, grădină, gospodărie, păsări. Am pus o bisericuță, o capelă, să aibă unde să se roage, să aibă la cine spera, să se poată bucură, să-și poată menține tradițiile și credințele pe care le-au avut până să ajungă la așezămintele noastre.

Noi lucrăm foarte mult cu voluntari, dar voluntari pe care i-am selectat din biserică, oameni cu frică de Dumnezeu. Noi punem mult suflet. Bătrânii au nevoie de suflet, de comunicare, de a vorbi cu ei, de a sta cu ei”, a mai zis Mihail Milea pentru DC News.

„Sistemul e făcut în așa fel încât astăzi se cer mii și mii de hârtii pentru toate și nu se cere ca persoanele să stea de vorbă cu beneficiarul, să îl îmbrățișeze, să-i asculte povestea. Eu am pornit de la zero cu clădiri dezafectate, părăsite, abandonate. Cu voluntari am reușit să le reparăm și să le dăm o utilitate socială. Munca se face întotdeauna în echipă, cu credință și bucurie. Dacă nu o facem din suflet, oricâți bani ne-ar da cineva, ei nu pot suplini sufletul”, a mai zis preotul.

Părintele are și un sfat pentru cei care își lasă părinții sau bunicii în cămine.

„Este bine să ținem părinții și bunicii cu noi. Doar în cazuri extreme, atunci da, apelăm la o astfel de instituție. Am întâlnit bătrâni abandonați care nu mai au copii. Au avut unul sau doi, iar acei copii au plecat în străinătate să îngrijească alți bătrâni.

Este strigător la cer să îți lași părinții și să te duci pentru bani în altă parte. Sunt și situații în care nu se poate, fie este serviciul, fie din punct de vedere medical. Se poate îmbolnăvi fiul sau fiica și nu poate avea grijă de tatăl sau de mama care are o vârstă mai înaintată. Pentru astfel de situații s-au creat aceste instituții. Am avut și eu bunici. Am trăit cu ei și m-au învățat”, ne-a mărturisit preotul Mihail Milea.

