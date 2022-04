Mihai Trăistariu, victima hoților: Am prins 20 de infractori! Mi-au adus toate lucrurile, mai puțin telecomanda

"Mi-au adus toate lucrurile dispărute, mai puțin telecomanda"

"Știți de ce am fața asta? Tocmai am prins 20 de infractori! Ei bine, lenjeriile pe care le vedeți în brațele mele au fost recuperate de la turiștii CARE-AU PLECAT ACASĂ CU ELE, AZI DIMINEAȚĂ. Of, Doamne! Ce țară avem! Și câtă sărăcie să fie în România încât să pleci cu lenjeria de la hotel după tine?! Douăzeci de indivizi din Suceava s-au cazat, acum 2 zile, la apartamentele mele de la malul mării. Au închiriat 5 apartamente din 6. Câte 4 în fiecare apartament. Azi dimineață, când au eliberat apartamentele, au fugit aproape cu noaptea în cap și au lăsat ușile deschise.

Au luat cu ei așa: 6 seturi de lenjerii, 11 prosoape, un feon, o telecomandă. În plus, au lăsat o mizerie soră cu moartea. Și au distrus cu foc capacul de la wc. Probabil cu o brichetă sau cu țigara. Am făcut imediat reclamație la Poliție, le-am dat imagini cu chipurile hoților și, între timp, le-am trimis și bandiților mesaj pe watsapp că-i bag în pușcărie pentru furt. După 5 minute, am primit mesaj de la hoți că s-au răzgândit, că se reîntorc din drum și că vin înapoi cu lucrurile furate la Constanța. Mi-au adus toate lucrurile dispărute, mai puțin telecomanda.

"Un om cu bani nu s-ar preta la un prosop"

De nervi, am urcat prețul pe Booking de la 150 ron pe noapte ... la 230 ron pe noapte. Am gândit că nu mai vreau să primesc oameni de genul ăsta. Un om cu bani nu s-ar preta la un prosop de la hotel. Selecția turiștilor se face din preț! Am vrut să fiu de treabă, dar nu se poate așa! Un om fără educație nu poate fi schimbat oricât ți-ai dori!

În fine... Încă sunt necăjit! E prima dată când mi s-a întâmplat, de când am apartamentele la malul mării. Vara trecută, a dispărut doar o linguriță (era mai deosebită), un prosop, un cearceaf și niște turiști beți au spart cu pumnul unul din pereții de rigips. Am crezut că nu se poate mai rău de atât. Dar timpul îmi dovedește mereu că orice este posibil"

