Mihai Trăistariu, replică pentru Finala Eurovision 2021. Cine CÂȘTIGĂ: Mă enervează vibrato-ul ei căpresc, dar are farmec

Mihai Trăistariu a judecat și jurizat a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2021 și a spus țara care crede că va câștiga.

"Eurovision. Aseara. Semifinala a II-a. Părerea mea.

- văd și simt multă bucurie în sală. Ar trebui să luăm exemplu pentru selecțiile noastre naționale.

- concursul din acest an mi se pare CEL MAI GREU din câte am văzut eu până acum! Și am văzut toate edițiile din 1998 încoace...

Piese - una și una, artiști - unul și unul ...

Totuși, Semifinala I a fost puțin mai Wooow.

- țările care și-au ales soliști fără voce... au făcut până la urmă ca lucrurile să sune brici: backing-ul lor vocal cântă toată piesa iar artistul/artista e cu... " hai să v-aud", " gălăgie " etc. Așa se "rezolvă" un LIVE când nu-l poți duce singur la capăt.

Aviz amatorilor ... Singura problemă la acest Eurovision e că unii din backing au cântat atât de bine încât au făcut de rușine solistul de pe scenă. Totuși... nici asta nu contează

- la finalul piesei, pachetul a sunat perfect.

- grecoaica concurează lejer pentru Miss Eurovision.

La fel și cele 3 sârboaice = un fel de Beyonce la puterea a III-a ...

- au fost toate genurile muzicale pe scenă. Iar asta e fabulos.

- mi-a plăcut enorm că cei 3.500 de oameni din public stau lipiți unii de alții ... fără nicio "DISTANȚARE SOCIALĂ". Lumea și-a revenit la normal. Era și timpul!

- cea mai bună voce din Semifinala a II-a e Albania. N-am agreat în trecut cântatul în limba țării respective. Iată, însă, că acum mi s-a părut fain. Am auzit toate limbile posibile și imposibile.

- aștept acel mult vehiculat MONDOVISION. Când o să apară China, Coreea în concurs ... o să ștergeți cu buretele tot ce credeați că înseamnă un show pe scenă.

Preferatele mele din Semifinala a II-a au fost : ELVEȚIA, FINLANDA, ALBANIA, PORTUGALIA, SERBIA.

Sâmbătă ... să câștige cel mai bun!

P.S: Personal, cred că FRANȚA câștigă Finala Mare! Pe de-o parte mă enervează vibrato-ul căpresc din glasul ei. Eu îl dau chiar exemplu negativ elevilor mei.... însă, cumva, la ea are un farmec."

Rezultate Eurovision Semifinala 1

Cine sunt primii 10 finaliști, aleși din prima Semifinală.

1. Norvegia



2. Israel



3. Rusia



4. Azerbaijan



5. Malta



6. Lituania



7. Cipru



8. Suedia



9. Belgia



10. Ucraina

Rezultate Eurovision Semifinala 2

Cine sunt concurenții din cea de-a doua Semifinală care s-au calificat în Marea Finală de sâmbătă:

1. Albania

2. Serbia

3. Bulgaria

4. Moldova

5. Portugalia

6. Islanda

7. San Marino

8. Elveția

9. Grecia

10. Finlanda

Celor 20 de țări câștigătoare în cele două semifinale se alături BIG FIVE, țările care intră automat în Finală, fără jurizări în Semifinale - Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie și țara gazdă, Olanda.