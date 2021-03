Mihai Trăistariu, în pragul disperării: Chiar nu vreau să îmi vând maşina ca să am ce mânca

"Eu mi-am vândut un apartament, chiar nu vreau să îmi vând maşina ca să am ce mânca. S-a ajuns prea departe! În viaţa mea nu am trăit ce trăiesc acum! Recunosc cinstit că sunt în prag de depresie. Am ajuns într-un punct în care nu m-am imaginat vreodată. A trecut aproape un an şi ceva de când s-a declanşat pandemia, iar noi, artiştii, suntem lăsaţi pe ultimul loc. Noi suntem firi mai sensibile şi, dacă Horeca a protestat, noi am rămas aşa uitaţi de lume. Mie îmi este extrem de greu", a declarat Mihai Trăstariu la Antena Stars, potrivit okmagazine.ro.