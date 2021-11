Mihai Iosif ştie marea problemă de la Rapid: Afectează şi staff-ul şi jucătorii

"Astea sunt condițiile, pur și simplu nu avem o bază de pregătire. Cei din conducere au făcut ce au putut să ne asigure, pe cât posibil, cele mai bune condiții. Dar lipsa unei baze de pregătire afectează foarte, foarte mult atât staff-ul, cât și jucătorii", a spus Mihai Iosif, în cadrul unei conferințe de presă.

"De un an de zile sunt pe banca Rapidului, cu o mică întrerupere în primăvară, în Liga 2. Am îmbătrânit într-un an cât pentru zece. Am cunoscut agonie, extaz. Am făcut o analiză, împreună cu colegii. Am făcut lucruri foarte bune și lucruri proaste. Încercăm să îmbunătățim lucrurile slabe. Per total, cred că am realizat destul de multe în acest an, atât în plan sportiv, cât și economic. Momentul crucial a fost promovarea... dacă nu reușeam, cred că Rapidul avea de suferit pe termen foarte lung", a spus Iosif, citat de Digisport.

Şi lipsa meciurilor pe un stadion propriu îi afectează pe giuleşteni

Antrenorul Rapidului s-a declarat extrem de supărat de faptul că Rapid nu poate juca încă pe arena din Giuleşti şi a spus că "toate meciurile sunt în deplasare".

"În ultimul timp, oriunde jucăm, suntem peste tot acasă, dar nu suntem nicăieri. N-avem casa noastră.

La noi e mereu deplasare. Cu toți avem derby-uri, cu toți suntem favoriți. Nu vreau să se uite, dar suntem nou-promovată. În primul meci, cu Chindia, abia atunci am folosit acel prim 11. O echipă se sudează pe parcurs. Academica Clinceni are puncte foarte puține, dar pot produce surprize. Sper să nu se întâmple cu noi. Sunt mulțumit, noi în vestiar chiar am spus - Din păcate, o vorbă care nu e a mea, e veche - toți pentru unul și unul pentru toți, așa vom fi în vestiar mereu.

Suntem pe locul 6. Citeam azi, mi s-a spus că sunt echipa cu cele mai multe puncte de când e sistemul cu play-off/play-out. Suntem mulțumiți împreună - echipă, conducere și sper că și suporteri. La Rapid trebuie unitate totală", a spus Mihai Iosif la începutul lunii noiembrie.

Şi căpitanul Cristi Săpunaru a avut aceeaşi părere. VEZI CONTINUAREA AICI