Mihai Constantinescu, fotbalist la Petrolul Ploieşti, bătut într-un parc de 10-12 indivizi

Fotbalistul se plimba în jurul orei 19.00 împreună cu alți doi colegi de echipă, Mario Bratu și Cristian Lixandru, pe străzile cartierului ploieștean, când a fost lovit în zona feței. Mihai Contantinescu a fost cel care a sunat la 112, scrie Antena3.ro.

”L-au atacat în spate la Profi, acolo în cartier, 10-12 inși. L-au luat pe nepregătite. I-au spart arcada. Nu i-au luat nimic din buzunar, cel puțin așa zice copilul. Am înțeles că Poliția a reținut doi inși. Erau camere de luat vederi pe acolo. Bine că nu a fost mai grav, eu m-am gândit la ce e mai rău. I-au dat niște palme, după care a venit unul din spate și i-a dat un pumn și i-a spart arcada. Am toate documentele. Copilul nu-i cunoaște, nu i-a mai văzut niciodată. Am înțeles că erau tineri, dar erau 10-12, era grup organizat. Să nu fie puși de cineva. Ceilalți colegi care erau cu el nu au luat bătaie deloc, numai el a luat. Ei au fugit. Acum se fac cercetări.

Ori au fost trimiși de cineva, nu știu ce să zic. Bine că nu s-a întâmplat ceva mai grav. A fost un grup organizat. A fost treabă de jumătate de oră. S-a întâmplat rapid. A ieșit din curte de aici și s-a întâmplat într-o jumătate de oră. Era un grup organizat”, a spus Gabi Constantinescu, tatăl băiatului, conform sursei citate.