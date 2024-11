Mi-Th influencer, cu Mirela Vescan și Thea Haimovitz: Edițe specială dedicată Nadiei Comăneci

Va fi o ediție aparte Mi-Th influencer, cu ocazia zilei de naștere a legendarei gimnaste Nadia Comăneci, care a obținut primul „10 perfect” din istoria Jocurilor Olimpice.

Urmărește Mi-Th Influencer duminică, 17 noiembrie 2024, de la ora 11.00, o ediție dedicată Nadiei Comăneci, pe DC News, DC News TV și Spectacola!

„La mulți ani, Nadia Comăneci! Te pup, Nadia! Îmi amintesc că am iubit gimnastica și încă o iubesc, te-am admirat tine. Mi-am dorit să te cunosc și am avut această onoare. Mi-am dorit să merg în Sahara și am mers 3 săptămâni în Sahara alături de Nadia Comăneci, Ăsta da vis împlinit", i-a transmis Mirela Vescan Nadiei Comăneci la împlinirea vârstei de 63 de ani.

