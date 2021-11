Messi a promis că se întoarce la FC Barcelona

"Xavi cunoaște foarte bine clubul, a trăit aproape toată viața la Barcelona. Este foarte respectat de fani și de jucători. O să fie un idol pentru jucătorii tineri din club. Sunt sigur că echipa va începe să crească.

L-am felicitat pe Xavi după ce a preluat echipa, îi țin pumnii. Dacă mă voi întoarce să joc la Barcelona? Într-o zi mă voi întoarce la Barcelona, pentru că e casa mea și acolo vreau să trăiesc.

Dacă aș putea ajuta clubul pe viitor, cu siguranță mi-ar plăcea să mă întorc", a spus Messi, pentru Marca.

Messi a jucat la Barcelona 21 de ani, perioadă în care a câştigat 6 baloane de AUR. 778 de meciuri, 672 de goluri și 301 pase decisive a strâns Messi la prima echipă a catalanilor.

Messi a plecat de la Barcelona în lacrimi

Lionel Messi a vorbit despre momentul în care a primit vestea că nu va rămâne la FC Barcelona în acest sezon. Conform Marca, argentinianul de 34 de ani a fost forțat să plece de pe Camp Nou din cauza situației financiare a clubului, iar acest lucru l-a rănit groaznic, chiar dacă și-a găsit o nouă echipă, PSG.

„Tatăl meu a venit acasă să-mi dea vestea”, a transmis Lionel Messi, într-un interviu. „El fusese să se vadă cu președintele Laporta și când a revenit mi-a zis că voia să mă pregătească înainte să le spună Antonelei și copiilor. Când i-am zis am început să plângem, eram foarte supărați și apoi ne-am consultat să vedem cum le zicem și copiilor” a adăugat el.

„În decembrie le-am spus că o să rămânem la club și ne-am dat seama că o să fie un mare șoc, mai ales pentru Thiago”, a continuat argentinianul. Oricum ar fi, fotbalistul speră din tot sufletul că cei trei băieți ai săi se vor adapta rapid noii lor vieți: „De multe ori ne gândim prea mult, iar apoi puștanii acceptă lucrurile într-un mod în care nu ne așteptam. Thiago este ca mine, noi suferim în interior și nu spunem nimic. Dar nu e nimic prea serios, o să se adapteze ca restul”.

"Nu sunt pregătit pentru asta. Am jucat toata viața aici, de la 13 ani. După 21 de ani trebuie să plec. Trebuie să las tot ce este aici. M-am gândit în ultima perioadă ce să zic. E foarte dificil pentru mine. Le-am promis copiilor că vom reveni, aici e casa mea. Trebuie să plec temporar de aici cu soția, cu copiii mei. Am trăit atât de multe lucruri frumoase la Barcelona. Au fost bineînțeles și lucruri mai puțin plăcute. Am dat totul pentru acest club din prima zi în care am sosit aici și până la ultima. Sunt profund impresionat de atașamentul pe care l-au arătat oamenii pentru mine. Nu mi-am închipuit vreodată că o să spun 'adio'. Plec de la acest club fără să văd fanii de peste un an și jumătate din cauza pandemiei," a spus Leo Messi la conferința de presă care a avut loc la stadionul Camp Nou.

