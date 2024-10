Mesaje cutremurătoare de pe WhatsApp, din ziua atacului Hamas din 7 octombrie. Doron Libstein și-a pierdut 4 membri ai familiei - Video

Vezi și - Comemorarea victimelor atacului terorist din 7 octombrie 2023, în Parlamentul României - VIDEO

Doron Libstein, fratele lui Ofir Libstein (fostul președinte al Consiliului Regional al Otef Aza), a vorbit despre cum a pierdut în acea Sâmbătă Neagră patru membri ai familiei.

Mărturiile absolut cutremurătoare au fost prezentate în cadrul evenimentului de comemorare dedicat victimelor tragicului atac terorist din 7 octombrie 2023 organizat la Parlament.

"Acum un an, patru dintre membrii familiei mele au murit (...) Toți au murit în aceeași zi. O să vă arăt. Am această prezentare 3D cu mesajele de pe WatsApp (n.red. din dimineața zilei de 7 octombrie) și casa lor cum arată. Știm că erau 300 de teroriști Hamas au intrat în Kfar Aza și au masacrat rezidenții. Nitzan Liebstein, în vârstă de 19 ani, suferea de Tulburare de stres post-traumatic (PTSD) încă de la vârsta de 7 ani", a zis Doron Libstein.

Mesaje cutremurătoare de pe WhatsApp a lui Nitzan cu mama lui și cu fratele lui, Aviv, luni dimineața, 7 octombrie:

Nitzan: Ce se întâmplă?

Aviv, fratele lui Nitzan: Se aud focuri de armă.

Nitzan: Cât va dura?

Aviv: Nu știu!

Nitzan: Vreau să merg acasă!

Mama lui Nitzan: Ai nevoie să urinezi? Folosește o bucată de haină.

Nitzan: Am folosit o sticlă! Tata este afară?

Mama: Nu știu! Nu este în camera de siguranță.

Nitzan: Cât va dura?

Aviv: Nu știu.

Nitzan: Vreau să merg acasă. Exploziile sunt îngrozitoare și nu mă simt bine.

Aviv: Nici noi nu ne simțim bine.

Îmi e frică...! Vă iubesc atât de mult!

Nitzan: Îmi e frică. Vă iubesc atât de mult, atât de mult.

Aviv: Vă iubesc și mai mult!

Nitzan: Unde este tata?

Mama: Afară.

Nitzan: Vreau să fiu cu tine!

Aviv: Nu poți să ieși afară, în niciun caz!

Nitzan: Știu. Îmbrățișează-l pe Uhri pentru mine. Spune-i că îl iubesc foarte mult.

Tata a fost ucis...

Nitzan: Unde este tata?

Mama: Dragule, tata este rănit.

Nitzan: Nu! Nu! Nu! Este mort?

Mama: Nu știu.

Nitzan: Răspunde-mi, te rog, te rog!

Mama: Nu știm.

Nitzan: Nu mă minți, pentru că știi. Spune-mi, te rog, dacă e mort! Știu, pot să simt asta!

Și bunica a fost ucisă...

Aviv: Pitzi, nimeni în lumea asta nu ne poate despărți.

Mama: Pitzi, tata a fost ucis.

Nitzan: Am simțit asta. Suntem pierduți.

Nitzan: Aviv, ține-l pe Uhri în siguranță!

Aviv: Și bunica...

Nitzan: Și bunica ? A murit?

FOTO - Așa arată casa lor bombardată de Hamas:

Este aproape de ora 10, uitați-vă la cum arată ușa de la camera de siguranță. El este în camera de siguranță. Acolo era aproape ora 10 dimineața, a zis Doron Libstein, continuând apoi să citească mesajele.

Nitzan: Aviv, ei sunt afară din casă. Aud împușcături.

Aviv: Ascunde-te sub pat! Nu pot să te pierd și pe tine!

Nitzan: Este un pat sub care nu pot să mă ascund.

Aviv: Du-te în dulap, undeva.

Nitzan: Nimic. Sunt oameni aici în casă. Încearcă să deschidă ușa camerei. Eu opun rezistență.

Aviv: Fii tare.

Nitzan, împușcat prin ușă... 3 ore a luptat pentru viața sa

Nitzan: Au împușcat în ușă. Au spart fereastra, au încercat să intre în cameră, trăgând în continuare. O să mor aici, ei trag cu arma, aruncă totul în aer. Ajutor! Aviv! Ajutați-mă acum!

Mama: Dragule Nitzan, ce se întâmplă?

Aviv: Nitzan, Ce se întâmplă? Ce faci?

"Nitzan a fost împușcat prin ușă. A fost rănit. Și alte trei ore a luptat pentru viața sa. În final, a reușit să sară pe fereastră și a murit nu departe de casa lui. Noi nu am știut că era mort. Au trecut 12 zile, la o zi după înmormântarea tatălui, am aflat că nici Nitzan nu se mai află printre noi. După 2 săptămâni am îngropat-o pe bunica lui și pe Nitzan. A fost un copil frumos. Mama lui spunea că este o versiune mai bună a tatălui său. Și românii din România îl cunosc pentru că a făcut parte din board-ul acestei școli. Cei 3 copii care au rămas în viață sunt acum în Statele Unite și încearcă să își refacă viețile, la un an după atac", a mai spus Doron Libstein.

Vezi video complet aici:

