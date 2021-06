Mesaj în sticlă, recuperat din apă după 95 de ani / FOTO

Un mesaj într-o sticlă scris în 1926 a fost recuperat din apă de Jennifer Dowker, căpitan de barcă și proprietara Nautical North Family Adventures.

Femeia făcea scufundări în lacul Cheboygan, din Michigan, când a găsit sticla îngropată la aproximativ trei metri adâncime, scrie CNN.

“Prima data am crezut că este doar o sticlă interesantă și după ce am ridicat-o, în timp ce eram încă sub apă am putut citi cuvântul ‘acesta’ pe hârtie”, a povestit Jennifer Dowker.

Când a ajuns la suprafață, femeia a citit biletul: “Persoana care găsește aceasta sticlă o poate returna lui George Morrow Cheboygan în Michigan și să îi spună unde a găsit-o?”.

În speranța că va afla date despre numele celui trecut pe bilet, femeia a postat un mesaj pe Facebook. Postarea ei a fost distribuită wde peste 100.000 de ori.

Jennifer Dowker a reușit, într-un final, să ia legătura cu fiica bărbatului care scrisese biletul.

O carte a fost returnată bibliotecii după 70 de ani, alături de un bilet

O bibliotecă din Michigan a primit, prin poștă, o carte care fusese împrumutată în urmă cu 70 de ani, unei femei care a decedat în 1967, transmite UPI.

Reprezentanții Bibiliotecii Ann Arbor District Library au informat că nu vor percepe nicio penalizare, în ciuda întârzierii. Ei au scris pe Facebook că: 'Uneori cărţile bibliotecii se pierd câteva zile sau săptămâni ... dar ce zici de o carte care s-a pierdut timp de 70 de ani ?! Recent am intrat în posesia unei întoarceri foarte târzii: o copie a curriculum-ului de studii sociale pentru Ann Arbor pentru elevii din clasa a III-a până în a șasea.

Profesorul de artă Tappan, Mary Rowland Fisher, a verificat această carte de studii sociale din Biblioteca publică Ann Arbor, în anii 1940. Publicată în 1929, cartea este dedicată cetăţenilor din Ann Arbor. Are planuri de lecții, obiective de învățare, sugestii pentru activități și multe altele.'

Nora femeii a returnat cartea alături de un bilet

'Vă rog să acceptaţi acest (destul de târziu) retur de carte restantă. Se pare că Mary Rowland a trecut cu vederea data scadenţei. Ea era profesor local, pregătindu-se să întemeieze o familie la acea vreme.', a scris nora femeii. (Citește mai mult AICI.)