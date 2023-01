Ucraina are nevoie de aproximativ 3 miliarde de euro pe lună pentru a rămâne pe linia de plutire, însă președintele Volodimir Zelenski spune că țara sa are nevoie de 7 miliarde pentru a continua să funcționeze.

Nevoile de finanțare ale Ucrainei sunt estimate la 38-40 de miliarde de euro pe an, sau mai mult de 3 miliarde de euro pe lună, potrivit surselor de la Consiliul European. Cu toate acestea, alte surse dau o cifră mult mai mare. Contribuția UE va fi de aproximativ 1,5 miliarde de euro pe lună, sau 18 miliarde de euro pentru întregul an, a declarat Consiliul pentru Magyar Hírlap.

Cifra de 3 miliarde de euro pe lună este probabil minimul absolut de care țara are nevoie pentru a rămâne pe linia de plutire, FMI situând această cifră la 4 miliarde de euro. În plus, au fost necesare sume uriașe de bani suplimentare pentru ca armele să circule către Ucraina, iar acest lucru este puțin probabil să se schimbe în viitorul apropiat. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa are nevoie de 7 miliarde de euro pe lună pentru a continua să funcționeze.

Mulți au subliniat sumele uriașe trimise în Ucraina, în ciuda sărăciei în masă, a inflației și a bolilor sociale pe care țări precum SUA le-au îndurat de mult și care în ultimii ani s-au accentuat. New York Times, de exemplu, a subliniat chiar anul trecut cum criza persoanelor fără adăpost din țară s-a agravat din ce în ce mai mult. Și totuși, ziarul a susținut cu entuziasm sume de bani aproape nelimitate pentru susținerea Ucrainei în războiul contra Rusiei.

Europa se pregătește de reconstrucția Ucrainei

Europa se confruntă cu propriile probleme legate de inflație, iar multe țări se îndatorează pentru a-și menține propriile economii pe linia de plutire. Cu toate acestea, Bruxelles-ul a făcut din sprijinul Ucrainei o prioritate de top, chiar dacă prețul se răsfrânge asupra propriii cetățeni și afaceri.

UE a plătit un total de 7,2 miliarde de euro în asistență macrofinanciară Ucrainei în 2022, sub formă de împrumuturi extrem de favorabile. În plus, se știe că Consiliul European și Parlamentul European au adoptat în decembrie 2022 o legislație care prevedea un împrumut suplimentar de 18 miliarde de euro Ucrainei în 2023.

Cele 3 miliarde de euro estimate pentru costurile lunare ale Ucrainei sunt necesare pentru a menține funcțiile esențiale ale statului, pentru a asigura stabilitatea macroeconomică și pentru a reabilita infrastructura afectată critic.

La 30 mai 2022, șefii de stat și de guvern UE au declarat că ar trebui luat în considerare un forum pentru reconstrucția Ucrainei și că acest forum ar trebui să reunească guvernul ucrainean, UE și statele sale membre, Banca Europeană de Investiții și parteneri internaționali, instituții de finanțare. și alte organizații. S-a subliniat, de asemenea, că sprijinul UE pentru reconstrucție ar trebui „aliniat cu reformele către aderarea la UE”, conform RMX.

