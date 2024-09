Meghan Markle a lăsat-o pe Regina Elisabeta „surprinsă”. Ce i-a răsuns atunci când monarhul a încercat să îi dea un sfat

Prima întâlnire cu familia partenerului tău poate fi o experiență stresantă - mai ales dacă ești disperat să impresionezi. Asta i s-a întâmplat și lui Meghan Markle atunci când a fost adusă de Harry în sânul Familei Regale. Totuși, din fericire, bunica lui Harry, Regina Elisabeta a II-a, a fost aparent impresionată de noua dragoste a nepotului ei - și a dorit să o facă să se simtă bine-venită.Atunci când cei doi s-au logodit și era deja clar că Meghan va fi un regal cu normă întreagă, ca și soțul ei, Regina Elisabeta a fost dornică să-i ofere sfaturi, scrie Mirror.

Cu toate acestea, potrivit unei cărți, regretata Regina a rămas „surprinsă” de răspunsul lui Meghan la oferta ei de ajutor și sfaturi. Potrivit expertului regal Robert Jobson, Meghan s-a așezat cu regina în timpul unei conversații individuale, iar monarhul i-a spus că este „mulțumită că Harry și-a găsit în sfârșit dragostea” în timp ce „a primit-o cu căldură" pe Meghan în familie. Potrivit autorului, regina a sfătuit-o pe Meghan să apeleze la Sophie, acum Ducesa de Edinburgh, pentru ca aceasta să-i ofere sprijin, dar Meghan ar fi răspuns: „Îl am pe Harry”.



Sophie, care este căsătorită cu fiul cel mai mic al regretatei Regine, Prințul Edward, este adesea privită ca o persoană de încredere de către fani - și chiar a fost descrisă ca fiind arma secretă a reginei. Așa că părea firesc că ea va fi capabilă să-i fie mentor lui Meghan, dar autorul și prietenul Familiei Regale, Gyles Brandreth, scrie în cartea sa, Elizabeth: An Intimate Portrait: „Regina (care, desigur, a văzut totul de la început) a înțeles că fata lui Harry ar putea găsi o adaptare la viața regală, „o provocare pentru început". „Este foarte zdruncinat, dar te obișnuiești în curând” spunea Regina Elisabeta cu mulți ani în urmă.

De ce Meghan și Sophie sunt foarte asemănătoare

„Pentru a o ajuta pe Meghan, Regina Elisabeta a sugerat că nora ei, Sophie Wessex, ar fi un mentor ideal. „Sophie vă poate ajuta”, a spus Regina. Dar Meghan a spus clar că nu simte că avea nevoie de ajutorul lui Sophie. Legătura dintre Meghan și Sophie a fost pusă în evidență anul trecut, când au călătorit împreună în aceeași mașină în timpul funeraliilor de stat ale Reginei.

Sophie, care a crescut într-o familie din clasa de mijloc și a fondat o firmă de relații publice înainte de a se alătura Familiei Regale, a fost comparată cu Meghan - deoarece amândouă au trecut printr-o tranziție uriașă atunci când s-au alăturat Familiei Regale. Potrivit The Times, Sophie a fost primul membru al Familiei Regale care i-a vizitat pe Ducii de Sussex după nașterea lui Archie în 2019. În plus, într-un interviu rar pentru The Sunday Times, Sophie și-a comparat experiențele cu cele ale lui Meghan.

Ea a comparat experiența lui Meghan și a lui Harry cu a ei și a lui Edward: „Amintiți-vă că aveam cinci ani să mă adaptez la viața regală. Și pentru logodna noastră de șase luni, am stat chiar la Palatul Buckingham... Nu că știi cum te vei descurca.”



Vorbind despre plecarea Ducilor de Sussex din Familia Regală, ea a adăugat: „Sper doar că vor fi fericiți”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News