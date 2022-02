Medicul Vasi Rădulescu: Retorica asta cu ”nu mă afectează direct, nu-mi pasă” ne-a adus în situații aiuritoare ca nație

„Nu cred că e ok să nu ne pese. Am văzut o postare în care un coleg psihiatru scria că e ok să nu ne pese de ce se întâmplă în Ucraina (nu vreau să limitez doar la asta, pentru că acolo erau mai multe formulări cu „e ok să…”). Nu, nu cred că e ok, cu toată aprecierea amicală. Noi ne învățăm prea mult să nu ne pese. E ok să ne pese, să fim empatici, să ne cultivăm generozitatea, să ajutăm. Puteam fi noi acolo”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe contul de Facebook.

„Retorica asta cu „nu mă afectează direct, nu-mi pasă” ne-a adus de multe ori în situații aiuritoare ca nație. Trebuie să ne descotorosim de ea. E ok să ne pese. Trebuie să ne pese. E bine că ne pasă. Și e foarte bine că scriem despre asta, că nu susținem acțiunile lui Putin, că suntem de partea Ucrainei. E o chestiune care ne privește pe toți. Războiul e fix lângă noi. Cum adică să nu scriu, că sunt medic? De unde până unde? Scriu de furie, de emoție. Ne unim între noi prin scris”, a continuat acesta, precizând totodată: „Cum adică să nu scriu, că nu am competență în război? Războiul e o nenorocire trăită după reguli absurde. Ne oripilăm, ne speriem, ne motivăm prin actele de eroism ale altora.”

„Îmi pasă. Și scriu”, a conchis Vasi Rădulescu.

Mai multe site-uri media rusești par să fi fost sparte și cel puțin trei afișează în prezent un mesaj împotriva războiului.



”Dragi cetățeni. Vă îndemnăm să opriți această nebunie, să nu vă trimiteți fiii și soții la moarte sigură. Putin ne face să mințim și ne pune în pericol”, spune un mesaj scris în rusă pe site-urile Forbes Rusia, Fontanka, Takie Dela și văzut de CNN.



”Am fost izolați de întreaga lume, petrolul și gazele nu se mai fac comerț. În câțiva ani, vom trăi ca în Coreea de Nord”, a adăugat acesta.

”De ce avem nevoie de asta? Să-l punem pe Putin în manuale? Acesta nu este războiul nostru, să-l oprim!”, se arată în mesaj. Continuarea, AICI!

