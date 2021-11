Medicul Radu Lupescu, furios: Fratele unei prietene a murit de Covid. La înmormântare, prietena mea a fost certată de preot pentru că s-a vaccinat!

'Sunt furios! Sunt, de când cu pandemia, solicitat să dau o mâna de ajutor pentru apropiați sau necunoscuți care m-au contactat pe FB, oameni care îi aveau pe cei dragi spitalizați cu Covid-19. Încerc întotdeauna să ajut, iar anumite cazuri mă cutremură, chiar dacă sunt obișnuit cu moartea și suferința. Weekendul acesta a fost înmormântat in țară, mort de COVID, fratele unei prietene apropiate. Prietena este vaccinată, restul familiei, rămas in țară, toți nevaccinați.

La înmormântare, prietena mea a fost certată de popă pentru că s-a vaccinat! Nu știu exact cum funcționează ierarhia in BOR, dar patriarhul s-a exprimat clar: “ascultați de medici!”. Preafericitul patriarh Daniel însuși s-a vaccinat. Nu înțeleg de ce acest îndemn nu ajunge peste tot, la toți popii, in fiecare sat.

Am avut șansa de a întâlni in viața mea preoți minunați, cum este și preotul nostru de la Strasbourg, care luptă pentru o viață mai bună in comunitate și ajută permanent membrii comunității noastre. De aceea nu înțeleg de ce ierarhia BOR nu intervine in astfel de cazuri care răspândesc moartea, în loc să răspândească cuvântul Domnului, adică înțelepciunea în fața molimei…', a scris medicul Radu Lupescu, pe pagina sa de Facebook.

Patriarhul Daniel: „Sigur, ne-am vaccinat! Gata!”

Patriarhul Daniel a răspuns, zilele trecute, pe holurile Parlamentului, la întrebarea jurnaliștilor dacă s-a vaccinat împotriva infecției cu SARS-CoV-2. Patriarhul a spus: „Sigur, ne-am vaccinat! Gata!”. Declarația a fost făcută la Parlament, la finalul ședinței solemne a legislativului cu ocazia Zilei Naționale.

De precizat că a refuzat să vorbească despre vaccinul pe care l-a făcut, spunând că sunt date „confidențiale”. „Toate datele sunt confidențiale”, a mai spus Prefericitul Daniel, fiind întrebat ce ser a folosit pentru vaccinare sau dacă a fost un vaccin cu două doze sau monodoză.

Ce spune purtătorul de cuvânt

„Poziția favorabilă a BOR față de vaccinarea în sine ca act medical profilactic și benevol este deja foarte bine cunoscută”, a spus Vasile Bănescu.

Medicul Radu Octavian Lupescu, decorat de Macron

Radu Octavian Lupescu a fost decorat, la începutul anului, de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, alături de numeroşi alţi angajaţi atât din sistemul sanitar cât şi din alte instituţii şi ministere franceze, conform unui decret prezidenţial din 31 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial francez (Journal Officiel) în data de 1 ianuarie 2021.

Radu Octavian Lupescu, medic cu specialităţile anestezie şi terapie intensivă la spitalul Rhéna din Strasbourg, a primit Ordinul Naţional pentru Merit în grad de cavaler pentru activitatea desfăşurată timp de 23 de ani în sistemul medical francez.

Conform mesajului ce însoţeşte decizia publicată de monitorului oficial, 63% dintre persoanele care au primit la data de 31 decembrie Ordinul pentru Merit sau Ordinul Naţional Legiunea de Onoare prin decret prezidenţial au fost recompensate astfel pentru implicarea lor în acţiunile împotriva epidemiei cu noul coronavirus pe teritoriul francez